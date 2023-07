Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Η ζωή, το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και η γνωριμία της με τον Βαρδή

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ήταν γνωστή για το ανθρωπιστικό έργο της - Από το 1999 ήταν πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO - Είχε ιδρύσει τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα» (το 1990), το Ίδρυμα που έφερε το όνομά της (1997) και τον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας (2013).

Έφυγε χθες (24/7) από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη, ιδρύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και Ελληνίδα πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Η οικογένεια Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη αναφέρει σε ανακοίνωσή της για την απώλεια της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη:

«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι η αγαπημένη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο», έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο».



Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Ερμιόνη, τόπο καταγωγής της μητέρας της Ευαγγελίας.

Ο πατέρας της Γιώργος Μπουρνάκης καταγόταν από τη Σαμπατική Αρκαδίας. Ήταν παντρεμένη με τον γνωστό μεγαλοεπιχειρηματία Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, πρόεδρο της Motor Oil και εφοπλιστή, και έχουν 5 παιδιά τον Γιάννη, την Χριστιάνα, τον Γιώργο, τον Νίκο και την Βαρδιάννα.

Ήταν Ιδρύτρια και Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», το οποίο μετονομάστηκε σε «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», και του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Από το 1999, ήταν Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά.

Δραστηριοποιήθηκε επίσης ως: Μέλος Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, της Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη, του Διεθνούς Κέντρου για τα χαμένα και κακοποιημένα παιδιά (ICMEC), του Ιδρύματος Mentor κατά των ναρκωτικών, Ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος «Φως της Αφρικής» με επικεφαλής τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β΄, Μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου των «Special Olympics Europe-Eurasia», κ.ά.

Έχει γράψει το βιβλίο «Προσεγγίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα: Αναζητήσεις στη Μινωική Κοινωνία», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Λιβάνη.

Έχει τιμηθεί από την Γαλλική Προεδρία ως Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. Το 2015 προήχθη στη τάξη των Αξιωματικών της Λεγεώνος Τιμής. Το 2020 βραβεύτηκε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα.

Η γνωριμία με τον Βαρδή

Μόλις 22 ημέρες πριν τον θάνατο της, στις 2 Ιουλίου, κυκλοφόρησε η τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο περιοδικό Gala και την δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά. Σε αυτήν, η πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO που έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουλίου, μιλούσε από καρδιάς για τον σύζυγο της, Βαρδή Βαρδινογιάννη και την πρώτη τους γνωριμία.

Θυμάστε την πρώτη σας συνάντηση με τον σύζυγό σας, Βαρδή;

Είναι η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου μαζί με τη στιγμή της γέννησης των παιδιών μου. Γνωριστήκαμε σε ένα συγγενικό σπίτι στον Πειραιά, όταν εγώ ήμουν ακόμα μαθήτρια κι εκείνος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Από εκείνη την πρώτη συνάντηση δεν σταματήσαμε στιγμή να σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλο. Ούτε το γεγονός ότι εγώ έφυγα για την Αμερική για να συνεχίσω τις σπουδές μου μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο ανάμεσά μας. Ήμουν στην Αμερική και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα έρθει ένα γράμμα από τον Βαρδή. Έχουμε περάσει πολλά στην κοινή μας ζωή. Αγώνες και αγωνίες, χαρές και λύπες, αλλά πάντα μαζί.

Πόσο υποστηρικτικός είναι ο σύζυγός σας;

Ο Βαρδής ήταν και παραμένει το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπός μου και έχω την ευλογία να μοιράζομαι μαζί του λύπες και χαρές. Υπήρξε πάντα όχι μόνο απόλυτα υποστηρικτικός αλλά η πηγή της δύναμής μου και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Διεθνής δράση

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ως Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, ως Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», εκτός από τη συνεργασία της με τους φορείς στους οποίους συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, συνεργάστηκε με πολλές άλλες Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, όπως: Fondation pour l’Enfance (Γαλλία), Jordan River Foundation( Ιορδανία), Robert F. Kennedy Memorial (H.Π.Α.), Action Aid, Future Generation Foundation (Aίγυπτος), Α.V.E.C. (Γαλλία), Noor Al-Hussein Foundation (Ιορδανία), International Peace Bureau (Ελβετία), Hague Appeal for Peace (ΗΠΑ), University of Europe(Γαλλία), European Forum for Child Welfare (Βέλγιο), το International Bureau for the Rights of the Child (Καναδά), το κ.ά.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των συνεργασιών της συμμετείχε σε συνέδρια και διασκέψεις ως ομιλήτρια ή σύνεδρος, σε φιλανθρωπικά γκαλά καθώς και σε πολλές διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις, και φόρα όπως:

Το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την Παιδική Σεξουαλική Εκμετάλλευση (Αύγουστος 1996) στη Στοκχόλμη, όπου ήταν προσκεκλημένη της Βασίλισσας Σίλβια της Σουηδίας.

Τη διάσκεψη που οργάνωσε το “Fondation Pour L’Enfance” (Nοέμβριος 1997) στο Παρίσι για την παρουσίαση της εργασίας του “Ευρωπαϊκού Γραφείου για Χαμένα και Κακοποιημένα Παιδιά”, όπου ήταν και ομιλήτρια.

Τη διεθνή συνάντηση για τις εξαφανίσεις παιδιών που οργάνωσε η ΙΝΤΕRPOL και το “Fondation pour l’Enfance” στη Λυών (1999).

Το συνέδριο με θέμα “Η ‘Εκκληση της Χάγης για την Ειρήνη” (Hague Appeal for Peace – Μάϊος 1999) στη Χάγη, όπου ήταν ομιλήτρια με θέμα “Χτίζοντας ένα Πολιτισμό Ειρήνης και Καταπολέμησης της Βίας”. Επίσης στο πλαίσιο του Συνεδρίου οργάνωσε ειδικό πάνελ σε συνεργασία με το International Peace Bureau και τον Σύλλογο Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ. To πάνελ εξέτασε το θέμα: “Η επίδραση της ραδιενέργειας στην υγεία των παιδιών”, και απηύθυνε έκκληση για την κατάπαυση των πολέμων και την κατάργηση των πυρηνικών δοκιμών.

To διεθνές συνέδριο των ΜΚΟ με θέμα “Global Solidarity: the way to Peace and International Co-operation”, που οργάνωσε το Τμήμα Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη (Αύγουστος 2000).

Tο διεθνές συνέδριο με θέμα: “International Conference for a Culture of Peace” που οργάνωσε το Foundation for a Culture of Peace στη Μαδρίτη (Δεκέμβριος 2000), όπου απηύθυνε χαιρετισμό κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου.

Το δεύτερο διεθνές συνέδριο του Δικτύου FAM (Γυναίκες Δημιουργοί της Μεσογείου) για τον Πολιτισμό Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. (Σεπτέμβριος 2002).

Τις Διεθνείς Βραδιές για το Παιδί που διοργανώνει κάθε χρόνο στα ανάκτορα των Βερσαλιών το “Fondation pour l’Enfance”.

Τις εκδηλώσεις για τη «Χάρτα των Παρισίων κατά του καρκίνου» που διοργανώνει ο καθηγητής ογκολογίας κύριος David Khayat, πρόεδρος της Α.V.E.C.

Τις απονομές βραβείων και τα φιλανθρωπικά γκαλά που διοργανώνει η βασίλισσα Σύλβια της Σουηδίας για την ενίσχυση του Ιδρύματος Mentor.

Την μεγάλη εκδήλωση για την ίδρυση του Global Humanitarian Forum, με επικεφαλής τον κύριο Kofi Annan, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, με σκοπό την αφύπνιση τής παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων πού απειλούν τον πλανήτη μας και τούς πληθυσμούς από την αλλαγή του κλίματος.

Το Διεθνές Φόρουμ της Βιέννης για το trafficking που διοργάνωσαν η UN.GIFT και το UNODC (Φεβρουάριος 2008).

Το συνέδριο για την εξάλειψη της φτώχειας στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, που διοργάνωσε η Διεθνής Εκστρατεία «ΥΕS» σε συνεργασία με τη κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν-Υπουργείο Νεότητας και Αθλητισμού- και υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας του Αζερμπαϊτζάν και Πρέσβεως Καλής Θελήσεως της UNESCO, Mehriban Aliyeva, καθώς και της Πρώτης Κυρίας της Αιγύπτου, Suzanne Mubarak ( Σεπτέμβριος 2008).

Συμμετείχε επίσης στη διεθνή εκστρατεία για την «Προστασία των παιδιών» που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο σε συνεργασία με το ICMEC (Φεβρουάριος 2009), στη διεθνή συνάντηση με τίτλο «Η εμπορία των ανθρώπων στο σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης» που πραγματοποιήθηκε στη Μανάμα του Μπαχρέιν υπό την αιγίδα της βασίλισσας Σαμπίκα (Μάρτιος 2009), καθώς και στο Διεθνές Φόρουμ ενάντια στην εμπορία των ανθρώπων που πραγματοποιήθηκε στο Λούξορ της Αιγύπτου (Δεκέμβριος 2010).

Το έργο της στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ήταν μέλος του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας από την ίδρυσή της μέχρι έως το 2008, για το μέγιστο δηλαδή διάστημα παραμονής στη θέση αυτή με βάση τους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης. Μέχρι χθες ήταν μέλος του Advisory Board της Βιβλιοθήκης, παραμένοντας η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στα διοικητικά όργανα της Βιβλιοθήκης, συνεχίζοντας το έργο της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη που είχε πρωτοστατήσει στα πρώτα βήματα για την αναβίωση της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης.

Εκτός από την ανελλιπή παρουσία της στις ετήσιες συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. και στις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη-στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, στην 5η Επέτειο της Βιβλιοθήκης, σε επιστημονικές ημερίδες και πολιτιστικά φεστιβάλ, κ.ά.- και έχει στηρίξει την ίδρυση του Ινστιτούτου Μελετών για την Ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης συμμετείχε στη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την προστασία του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων και πήρε μέρος στις δυο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2006 στο Παρίσι και η δεύτερη στην Αλεξάνδρεια τον Ιανουάριο του 2007. Συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ για την Ειρήνη στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου, με σκοπό τη διερεύνηση των ευκαιριών για την ανάδειξη της δύναμης και των ικανοτήτων των νέων στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου (Σεπτέμβριος 2007). Επίσης στήριζε το έργο του Συνδέσμου «Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας» όπως την Ημερίδα για την Ελληνιστική Αλεξάνδρεια, είχε διοργανώσει διαλέξεις και συνεντεύξεις Τύπου του διευθυντή της Βιβλιοθήκης Δρ Ismail Serageldin, στην Αθήνα και στο Ρέθυμνο, για τη γνωστοποίηση του έργου της Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για τον εμπλουτισμό και την προώθηση του έργου της Βιβλιοθήκης.

Μεταξύ αυτών η πιο σημαντική ήταν η ίδρυση του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, το οποίο εγκαινιάστηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2008.

Η δημιουργία του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών, του οποίου η επίσημη ονομασία είναι «The Alexandria Center for Hellenistic Studies», χρηματοδοτήθηκε από το «Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα» και το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» με σκοπό την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και την ανάδειξη της ιστορίας της Ελληνιστικής εποχής κατά την οποία ιδρύθηκε η αρχαία Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πλέον το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα είναι ο αποκλειστικός χορηγός της λειτουργίας του Κέντρου. Στο Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών λειτουργούν τμήματα διδασκαλίας Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Λογοτεχνίας και Καλών Τεχνών. Το Κέντρο στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη η οποία συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας για τη χορήγηση διπλωμάτων και πτυχίων επιπέδου Master’s και Ph.D.

Άλλες πρωτοβουλίες

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, αλλά και ως ιδιώτης, βρισκόταν πάντα στο πλευρό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και αναλάμβανε πρωτοβουλίες για την προώθηση της Παιδείας και του Ελληνικού πολιτισμού, καθώς και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πληγέντων από φυσικές ή άλλες καταστροφές.

Μεταξύ άλλων η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη μαζί με τον σύζυγό της, κύριο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη:

• Ανέλαβαν την ανοικοδόμηση του χωριού Μάκιστος στην Δυτική Πελοπόννησο που κατεστράφη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007,

• Δημιούργησαν την έδρα του Aπόδημου Eλληνισμού και τη Βιβλιοθήκη “Ιωάννης Π. Βαρδινογιάννης” στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης,

• Δημιούργησαν την έδρα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” για Ελληνικές και Ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Tufts,

• Ανέλαβαν την ανέγερση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Ερμιόνης «Γεώργιος και Ευαγγελία Μπουρνάκη».

Επίσης η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη:

• Ανέλαβε την ανέγερση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά στο Δήμο Άνω Λιοσίων.

• Διοργάνωσε κονσέρτο στη μνήμη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο.

• Διοργάνωσε τη διάλεξη της Καθηγήτριας Ελένης Αρβελέρ στο Westminster Palace στο Λονδίνο με θέμα τη “Γένεση της Ευρωπαϊκής Συνείδησης”.

• Διοργάνωσε την εκδήλωση “Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και την έκδοση του ομότιτλου βιβλίου της Kerry Kennedy Cuomo, του οποίου τα έσοδα διετέθησαν στο ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας.

• Διοργάνωσε το Στρογγυλό Τραπέζι «Η αρπαγή της Ευρώπης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σχετικές ειδήσεις