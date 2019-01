Θέμος Αναστασιάδης: Ραγίζει καρδιές το αντίο της αδερφής του

«Πάντα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτός είναι ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ. Πάντα ευτυχής και γελαστή πλάι του, αυτό μου έφθανε και περίσσευε. He did it his way και πάντα θα τον καμαρώνω γι' αυτό...», έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του εκδότη θα ψαλεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας στην Κηφισιά, στις 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας του Θέμου Αναστασιάδηείναι όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο του πνευματικού κέντρου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στον Κότρωνα Λακωνίας (τράπεζα Πειραιώς υποκατάστημα Γυθείου, με αριθμό λογαριασμού: GR5601725320005532083171758).

Ποιος ήταν ο Θέμος Αναστασιάδης

Ο Θέμος Αναστασιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιανουαρίου 1958.

Αφού αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εργάστηκε ως πολιτικός - οικονομικός συντάκτης στις εφημερίδες «Το Βήμα», «Εξπρές», «Ελευθεροτυπία» και «Καθημερινή», στην οποία διετέλεσε και διευθυντής.

Για ένα σύντομο διάστημα εργάστηκε στην ΕΡΤ, ενώ ήταν από τους πρώτους που στελέχωσαν το ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84» του Δήμου Αθηναίων

Στη συνέχεια ξεκίνησε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου παρουσίασε χιουμοριστικά talk show («Νοκ Άουτ», «Μπίλιες»).

Μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία υπήρξε η εκπομπή ΟΛΑ στον ALPHA, η οποία προβαλλόταν από τα μέσα του 2006 από τον ΑΝΤ1 και στην οποία παρουσιάζονταν, μεταξύ άλλων, βίντεο με συρραφή αποσπασμάτων από τηλεοπτικές εκπομπές.

Υπήρξε εκδότης της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» και ιδιοκτήτης του δημοσιογραφικού ομίλου «Πρώτο Θέμα ΑΕ».

Θέμος Αναστασιάδης: Η άνιση «μάχη»

Επί σχεδόν δύο χρόνια, ο Θέμος Αναστασιάδης έδινε μια άγνωστη στο ευρύ κοινό και – δυστυχώς άνιση – «μάχη».

Τον Σεπτέμβριο του 2017 διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης αρχικά νοσηλεύτηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Στη συνέχεια, μετέβη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο εξειδικευμένες κλινικές του κόσμου, στη Βοστώνη. Εκεί, ο Θέμος Αναστασιάδης, υποβλήθηκε σε εντατική και επιθετική θεραπεία. Παρόλα αυτά, στάθηκε όρθιος και ο οργανισμός του κατάφερε και την άντεξε.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο καρκίνος επανεμφανίστηκε. Ο Θέμος Αναστασιάδης, απτόητος, συνέχισε τις θεραπείες στην Ζυρίχη, όπου έμενε μόνιμα πλέον, αλλά η μάχη έγερνε εις βάρος του.

Το τελευταίο πεντάμηνο η υγεία του επιδεινώνονταν διαρκώς και το τελευταίο δίμηνο, χειροτέρεψε πολύ. Μέχρι που τον κατέβαλε οριστικά και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Ελβετίας, σε ηλικία μόλις 61 ετών.

