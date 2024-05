Meteo: Άγγιξε τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα - Οι περιοχές που θα δούμε 40άρια από εβδομάδα

Ανεβαίνει το θερμόμετρο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας - Οι υποψίες Τσατραφύλλια για 40άρια

Πλησίασε τους 33 °C η θερμοκρασία την Παρασκευή 31/05. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 32.9 °C και καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό των Τρικάλων.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι της Παρασκευής 31/05.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

O Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σαββατοκύριακο.

«Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C, τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ».

Tσατραφύλλιας: Οι «υποψήφιες» περιοχές για 40άρι

Παράλληλα, ο Γιώργος Tσατραφύλλιας παρουσιάζει τις «υποψήφιες» περιοχές για 40άρι. Πρόκειται για έξι περιοχές που φλερτάρουν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Δωδεκάνησα.