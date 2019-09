Έκλεψαν έργο του Banksy με… πριόνι

Το Κέντρο Πομπιντού εξηγεί ότι «κατέθεσε μήνυση σήμερα 3 Σεπτεμβρίου για κλοπή και φθορά σε σημείο του περιβόλου του».

Το έργο, που απεικονίζει ένα ποντίκι με καλυμμένη τη μουσούδα του να κραδαίνει ένα μολύβι, «εμφανίστηκε στις 25 Ιουνίου 2018 και την επομένη, αναφερόταν στον λογαριασμό στο Instagram του καλλιτέχνη» ότι ανήκει στον Banksy.

«Υποθέτουμε ότι ο μεταλλικός πίνακας κόπηκε με πριόνι. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του έργου, για τον λόγο αυτό καταθέτουμε μήνυση για φθορά», εξήγησε η υπηρεσία Επικοινωνίας του Κέντρου Πομπιντού. Το έργο συνοδεύεται από τη λεζάντα "Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art" (Πενήντα χρόνια από την εξέγερση του 1968 στο Παρίσι. Το λίκνο της σύγχρονης τέχνης στένσιλ).

