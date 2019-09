Θρήνος στη ροκ: Πέθανε ο Larry Wallis

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών άφησε ο πρώτος κιθαρίστας των Motorhead, Larry Wallis. Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, για την ώρα. Ο βετεράνος της βρετανικής progressive και metal σκηνής ξεκίνησε την πορεία του το 1970 σαν μέλος των Shagrat, συγκρότημα που δημιούργησε ο Steve Peregrin Took μετά την αποχώρησή του από τους Tyrannosaurus Rex.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στους Blodwyn Pig, στους UFO –για οκτώ μήνες, το 1972-, αλλά και στους Pink Fairies την εποχή των ηχογραφήσεων του «Kings Οf Oblivion».

Έπειτα από την διάλυση των Pink Fairies ο Wallis βρέθηκε με τον Lemmy Kilmister και δημιούργησαν –μαζί με τον ντράμερ Lucas Fox-, τους Motorhead.

Η έλευση του δεύτερου κιθαρίστα «Fast» Eddie Clarke δυσαρέστησε τον Wallis, ο οποίος ακολούθως, εγκατέλειψε την μπάντα.

Η ιστορία των Motorhead

Οι Motorhead ήταν heavy metal συγκρότημα από την Αγγλία. Υπήρξαν ένας από τους δημοφιλέστερους εκπροσώπους του είδους παγκοσμίως, για σαράντα χρόνια μέχρι την διάλυση τους το 2015.

Ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1975. Μία από τις πρώτες αναφορές για το συγκρότημα ήταν στα τέλη εκείνης της χρονιάς, όταν ένας κριτικός τους χαρακτήρισε ως την χειρότερη μπάντα του κόσμου. Ο Ίαν Κίλμιστερ ή Lemmy (φωνητικά, μπάσο), αμέσως μετά την εκδίωξη του από το συγκρότημα των Hawkwind αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα με την ονομασία Bastards. Προσέλαβε τον πρώην κιθαρίστα των Pink Fairies, Λάρι Γουόλις και τον ντράμερ Λούκας Φοξ και αφού ο μάνατζερ του τον έπεισε να αλλάξει την ονομασία του συγκροτήματος σε Motörhead, ξεκίνησε κάποιες ηχογραφήσεις στα Rockfield Studios στη Βόρεια Ουαλία. Οι ηχογραφήσεις αυτές κυκλοφόρησαν τρία χρόνια αργότερα και αφού το συγκρότημα είχε γίνει διάσημο, με την ονομασία On Parole. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ο Φοξ απολύθηκε και στη θέση του ήρθε στο συγκρότημα ο Φιλ Philty Animal Τέιλορ. Επίσης, ο Λάρι Γουόλις παραιτήθηκε όταν τον Φεβρουάριο του 1976, ο Lemmy προσέλαβε τον Fast Έντι Κλαρκ για να συμπληρώσει το σχήμα. Έτσι οι Motörhead συνέχισαν και έγιναν διάσημοι με την τριάδα Lemmy / Κλαρκ / Τέιλορ.

Το Δεκέμβριο του 1976 ηχογράφησαν το σινγκλ Leaving Here αλλά λόγω συμβολαίων με την United Artists, η Stiff Records δε μπόρεσε να το κυκλοφορήσει. Στις αρχές του 1977, ο Τέιλορ και ο Κλάρκ ήθελαν να αποχωρήσουν από το συγκρότημα και αποφάσισαν να δώσουν μία αποχαιρετιστήρια συναυλία στο κλαμπ Marquee του Λονδίνου, εμφάνιση η οποία τελικά τους έδωσε δύο ημέρες στα Olympic Studios. Οι Motörhead ηχογράφησαν δεκατρία τραγούδια σε δύο ημέρες και η Chiswick Records κυκλοφόρησε το σινγκλ Motörhead, τον Ιούνιο του 1977, με τον ομώνυμο δίσκο να ακολουθεί τον Αύγουστο, ανεβαίνοντας στο # 43 των βρετανικών τσαρτ.

Το καλοκαίρι του 1978, οι Motörhead υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με την Bronze Records ηχογραφώντας το σινγκλ Louie Louie, το οποίο έγινε και το πρώτο κομμάτι του συγκροτήματος που κατάφερε να μπει στα τσαρτ των σινγκλ, όπου έφθασε στο # 68. Στις 25 Οκτωβρίου του 1978, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην τηλεοπτική εκπομπή Top of the Pops, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητα τους.

Στα τέλη Μαρτίου του 1979, κυκλοφόρησαν το δίσκο Overkill, το οποίο συνοδεύτηκε από τα επιτυχημένα σινγκλ Overkill και No Class. Το άλμπουμ ανέβηκε στο # 24 στη Μεγάλη Βρετανία και το συγκρότημα περιόδευσε στην πατρίδα του, ενώ το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς δούλεψε πάνω στον επόμενο του δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου με την ονομασία Bomber. Ο δίσκος ανέβηκε στο # 12, ωθούμενος από την επιτυχία του ομώνυμου σινγκλ το οποίο ανέβηκε στο Top-40. Το συγκρότημα περιόδευσε στην Ευρώπη μαζί με τους Saxon και το Δεκέμβριο του 1979, η εταιρεία τους κυκλοφόρησε τις παλιότερες ανέκδοτες ηχογραφήσεις τους, με τον τίτλο On Parole.

Το Μάιο του 1980, οι Motörhead κυκλοφόρησαν το ΕΡ σινγκλ The Golden Years, σπάζοντας για πρώτη φορά το Top-10, αφού έφθασαν στο # 8 της Μεγάλης Βρετανίας. Ακολούθησε το Top-20 σινγκλ του τραγουδιού Ace of Spades τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, συνοδεύοντας το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο ανέβηκε στο # 4 και έγινε χρυσό. Η βρετανική περιοδεία για την προώθηση του δίσκου ονομάστηκε Ace Up Your Sleeve Tour και το συγκρότημα συνοδευόταν από τις Girlschool και τους Vardis.

Το Νοέμβριο του 1980, κυκλοφόρησε το ΕΡ Beer Drinkers and Hell Raisers ανεβαίνοντας στο # 43 των βρετανικών τσαρτ, αλλά ακόμη πιο επιτυχημένο ήταν το ΕΡ St. Valentine's Day Massacre, το οποίο κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο του 1981 σε συνεργασία με τις Girlschool και έφθασε στο # 5. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, οι Motörhead κυκλοφόρησαν το μοναδικό # 1 άλμπουμ τους, το ζωντανά ηχογραφημένο No Sleep 'til Hammersmith, το οποίο συνοδευόταν από το Top-10 σινγκλ Motörhead (Live).

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 1981, το συγκρότημα περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγοντας συναυλίες του προσωπικού σχήματος του Όζι Όσμπορν. Στις αρχές της επόμενης χρονιάς ηχογράφησαν το πέμπτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Iron Fist, φθάνοντας στο # 6, ενώ το ομώνυμο σινγκλ ανέβηκε στο Top-30. Την άνοιξη του 1982, οι Motörhead περιόδευσαν στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τελευταία φορά με τον Κλαρκ στη σύνθεση τους.

