Η «μαύρη χήρα» του οίκου Gucci και η... Lady Gaga - Η δολοφονία που τάραξε τον κόσμο γίνεται ταινία

H στυγνή δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι απο την πρώην σύζυγό του είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η Lady Gaga θα ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη την αδίστακτη Πατρίτσια Ρετζιάνι, σε μία ταινία με την υπογραφή του Ρίντλεϊ Σκοτ. Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης επανέρχονται στο προσκήνιο

Ήταν 27 Μαρτίου του 1995, όταν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί ο Μαουρίτσιο Γκούτσι ο μεγιστάνας του ομώνυμου οίκου μόδας , έβγαινε από το διαμέρισμά του στο Μιλάνο για να πάει στο γραφείο του, στην καρδιά της ιταλικής μεγαλούπολης.

Αμέριμνος, με μια χούφτα περιοδικά μόδας στο χέρι, διέσχισε ένα κοντινό πάρκο για να φθάσει όπως κάθε ημέρα στο γραφείο του στη Βία Παλέστρο.Την ίδια στιγμή εν αγνοία του, ένας άγνωστος άνδρας τον παρακολουθούσε και πριν προλάβει να μπει στο κτίριο για να ξεκινήσει μια ακόμη μέρα στο τιμόνι της αυτοκρατορίας Gucci, έπεφτε νεκρός με δύο σφαίρες στην πλάτη. Καθώς κατέρρεε στο μαρμάρινο πάτωμα, ο δολοφόνος του έδινε τη χαριστική βολή στο κεφάλι.

Η δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι είναι μία από τις πιο διαβόητες δολοφονίες στη σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν επί δύο χρόνια να λύσουν το γρίφο της. Όταν τελικά τα κατάφεραν, η «υπόθεση Γκούτσι» συντάραξε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αδίστακτη...πρώην κυρία Γκούτσι

Η δολοφόνος του διάσημου Ιταλού μόδιστρου ήταν μια γυναίκα για την οποία εκείνος είχε θυσιάσει κάποτε τα πάντα. Η εν διαστάσει σύζυγός του Πατρίτσια Ρετζάνι, μητέρα των δύο του παιδιών ήταν εκείνη που πλήρωσε αδρά για τη δολοφονία του!

Απογοητευμένη από το ύψος της διατροφής που λάμβανε μετά το διαζύγιό τους και φοβισμένη ότι θα κληρονομήσει τα πάντα το νέο αμόρε του πρώην συζύγου της, «φρόντισε» για το τέλος του. Στόχος της τα εκατομμύρια ευρώ που είχε αποκομίσει το θύμα από την πώληση του ποσοστού του στον οικογενειακό οίκο το 1993.

«Παράδεισος» έγραψε την ημέρα της δολοφονίας στο ημερολόγιό της

Όταν είχαν ρωτήσει κάποτε τη «μαύρη χήρα» της Gucci γιατί δεν έκανε η ίδια τη δολοφονία είχε απαντήσει κυνικά «Η όρασή μου δεν είναι τόσο καλή. Δεν ήθελα να αστοχήσω ». Οι φήμες λένε πως όταν τελικά καταδικάστηκε, τα καταστήματα του οίκου Gucci σε ολόκληρη την Ιταλία κρέμασαν συμβολικά σετ με ασημένιες χειροπέδες στις βιτρίνες τους…

Η Πατρίτσια Ρετζάνο πίστευε ότι -αν δεν έπαιρνε δραστικά μέτρα η τεράστια περιουσία του πρώην συζύγου της θα κατέληγε στις τσέπες της νέας του συζύγου, γεγονός που την είχε κάνει να χάσει τον ύπνο της και να φθάσει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

O Μαουρίτσιο Γκούτσι, εγγονός του ιδρυτή της αυτοκρατορίας μόδας Α.Ρ

Προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη της αλλά προδόθηξε από διάφορες αστοχίες. Όπως από το πανάκριβο Cartier ημερολόγιό της, στο οποίο την ημέρα της δολοφονίας έγραφε περιχαρής «Παράδεισος..»

Η Ρετζιάνι καταδικάστηκε τελικά το 1998 σε φυλάκιση 29 ετών για την δολοφονία του Μαουρίτσιο. Δεκατρία χρόνια μετά, όταν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο που εξέταζε την υπό όρους αποφυλάκισή της, δήλωνε πως η «φυλακή είναι προτιμότερη από την «ελευθερία» εφόσον θα ήταν υποχρεωμένη να εργάζεται!

«Δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν σκοπεύω ν’ αρχίσω τώρα» είπε και άφησε άφωνους τους δικαστές η «μαύρη χήρα»

Η Lady Gaga και η πανάκριβη κινηματογραφική παραγωγή

Δεκαετίες μετά, η απίστευτη ιστορία που τα έχει όλα, γκλάμουρ, χρήματα, δολοπλοκίες και…αίμα ξαναζωντανεύει από το διάσημο Βρετανό σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ

Στο ρολο της «Μαύρης Χήρας» η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδίστρια Lady Gaga που ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «Ο Οίκος Gucci». Στο πλευρό της ως Μαουρίτσιο Γκούτσι, ο ηθοποιός Άνταμ Ντράιβερ.

Η ταινία που κάνει γυρίσματα στην Ευρώπη, βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν, με τον τίτλο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και μιλάει για το πως η αδίστακτη Ρετζιάνι ενορχήστρωσε την δολοφονία του πρώην αγαπημένου της.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζάρεντ Λέτο, Τζακ Χιούστον, Τζέρεμι Αϊρονς και Ριβ Κάρνεϊ. Το φιλμ αναμένεται στις αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου.

Σκηνές απο τα γυρίσματα της ταινίας με τη Lady Gaga A.P

Πώς ξεκίνησε το «λαβ στόρι» με το μακάβριο τέλος

Η ιστορία αγάπης του Μαουρίτσιο και της Πατρίτσια είχε ξεκινήσει ρομαντικά και τρυφερά ως ένας...αντισυμβατικός έρωτας που προχώρησε σε πείσμα της ζάμπλουτης οικογένειας. Συναντήθηκαν σε ένα πάρτι στην Ιταλία, όπου εκείνος ρώτησε σύμφωνα με πληροφορίες έναν φίλο του : «Ποια είναι η όμορφη κοπέλα με το κόκκινο φόρεμα που μοιάζει με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ;»

Όπως δηλωνε αργότερα εκείνη: «Με ερωτεύτηκε τρελά. Ήμουν συναρπαστική και διαφορετική» Πράγματι, οι δύο τους προέρχονταν από δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος ήταν εγγονός του ιδρυτή της αυτοκρατορίας Gucci , ενώ εκείνη είχε μάλλον ταπεινή καταγωγή.

Η μητέρα της Σιλβάνα ήταν σερβιτόρα που αργότερα παντρεύτηκε τον Φερντινάντο Ρετζάνι έναν πολύ μεγαλύτερό της, πλουσιο άντρα που υιοθέτησε την κόρη της και τις μύησε και τις δύο στη χλιδή, με πλούσια δώρα και απολαύσεις.

Τόσο πολύ που όταν χρόνια αργότερα ο μετέπειτα σύζυγός της είχε πάει να την πάρει ένα βράδυ απο το σπίτι με ένα ένα μικρό αυτοκίνητο, τον θεώρησε «αποτυχημένο». Όταν άρχισαν να βγαίνουν, επέμεινε να της αγοράσει μια…Φεράρι.Παντρεύτηκαν το 1972 όταν και οι δύο ήταν περίπου 24 ετών και απέκτησαν δύο κόρες την Αλεσάντρα και την Αλέγκρα.

Ακολούθησαν χλιδάτα πάρτι, ταξιδια σε ιδιωτικά νησιά με το γιοτ τους και βόλτες στη Νέα Υόρκη με μέλη της οικογένειας Κένεντι. Η παρακμή άρχισε με το θάνατο του αδερφού του Μαουρίτσιο, Ροντόλφλο το 1983 καθώς όπως ειχε πει η «μαύρη χήρα» ο σύζυγός της, άτολμος και αναποφάσιστος, σταμάτησε να τη λαμβάνει υπόψη σε κρίσιμα θέματα για το μέλλον του κολοσσού.

O Aλ Πατσίνο στα γυρίσματα του φιλμ Α.Ρ

Όπως είχε πει η ίδια γλαφυρά: «Ο άντρας μου ήταν σαν το μαξιλάρι – είχε το αποτύπωμα του τελευταίου που καθόταν πάνω του» Το 1985 εκείνος μετακόμισε στη Φλωρεντία και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πούλησε το μερίδιό του στον κολοσσό Gucci σε μια εταιρεία επενδύσεων από το Μπαχρέιν.

Πήραν διαζύγιο το 1991 και τέσσερα χρόνια μετά, η Πατρίτσια θολωμένη από την απώλεια των προνομίων και τη…νεότερη διάδοχό της την Πάολα Φράνκι έδωσε τη μοιραία εντολή. Αποφυλακίστηκε το 2016, αφού είχε εκτίσει 18 χρόνια από την ποινή της, με την αιτιολογία ότι ο καρκίνος από τον οποίο έπασχε της είχε προκαλέσει...προσωρινή παράνοια.

