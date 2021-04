ΣΟΚ: Πασίγνωστος τραγουδιστής σε κώμα μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Ο 50χρονος star δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος της μουσικής καθώς ο ράπερ DMX βρίσκεται σε κώμα μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το TMZ, ο DMX, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Earl Simmons, βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση ενώ στο πλευρό του είναι το βρίσκονται φίλοι και συγγενείς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δικηγόρος του 50χρονου star είχε δηλώσει αρχικά πως ο DMX είχε «φύγει» από τη ζωή ωστόσο λίγο αργότερα τόνισε πως η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη

Ο ράπερ νοσηλεύεται στην κλινική του White Plains και τα τελευταία νέα αναφέρουν πως βρίσκεται σε κώμα ωστόσο παρουσιάζει μερική εγκεφαλική δραστηριότητα.

Το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 1998, «It’s Dark and Hell is Hot», βρέθηκε στο Νο1 του Billboard 200 και πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πέρα από την καριέρα του ως ράπερ, έχει πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες όπως το δράμα του 1998 "Belly", η ταινία δράσης του 2000 "Romeo Must Die" και η ταινία του 2003 "Cradle 2 the Grave".

