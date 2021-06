Έιμι Γουάινχαουζ: Αποκαλύψεις από τον καλύτερο φίλο της – Τι είπε για τις τελευταίες ημέρες της

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της Έιμι Γουάινχαουζ ο καλύτερος της φίλος και συγκάτοικός της για μία δεκαετία, αναφέρθηκε στην αείμνηστη τραγουδίστρια, στους αγώνες της με την ψυχική υγεία, τις εξαρτήσεις και τη συνεχή πίεση της παγκόσμιας φήμης.

Ο Τάιλερ Τζέιμς συνάντησε αρχικά την τραγουδίστρια όταν εκείνη ήταν 12 ετών και εκείνος 13 ετών, στη Σχολή Θεάτρου, έμεινε μαζί της μέχρι την ενηλικίωση και συγκατοικούσαν στο σπίτι του, στο Κάμντεν, στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Οι δυο τους δέχονταν από κοινού προτάσεις από δισκογραφικές εταιρείες, αν και ήταν η Έιμι Γουάινχαουζ που έγινε απροσδόκητα γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά όπως σημειώνει ο Τζέιμς, στο τέλος «λαχταρούσε την κανονικότητα».

Στις 23 Ιουλίου του 2011, ο Τζέιμς έφτασε στο σπίτι - έχοντας βγει έξω σε μια προσπάθεια να την αναγκάσει να σταματήσει να πίνει αλκοόλ – και βρήκε ένα ασθενοφόρο παρκαρισμένο έξω.

Σε νέα συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, περιγράφει τη σκηνή και λέει: «Ήταν σαν πρεμιέρα ταινίας εκεί έξω». Η Έιμι Γουάινχαουζ επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σε ηλικία 27 ετών από δηλητηρίαση από αλκοόλ. Ο εθισμός στο αλκοόλ επιδεινώθηκε από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της βουλιμίας.

«Η Έιμι ήταν ένα κορίτσι 20 ετών που έπασχε από εθισμό και τα πάντα ήταν μέρος αυτού. Όλοι το παρακολουθούσαν» λέει ο Τζέιμς, αν και τονίζει «το πόσο κοντά ήταν να γίνει υγιής» και «να εγκαταλείψει το αλκοόλ πριν από τον θάνατό της». Προσθέτει ότι είχε ήδη κάνει ηρωίνη και κρακ χρόνια πριν.

Ο Τέιλορ Τζέιμς αναφέρεται επίσης στην πίεση που ασκούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην τραγουδίστρια σε καθημερινή βάση, μετά το άλμπουμ του 2006 «Back to Black». «Η 'Ειμι πέρασε πολλά» λέει. «Ήταν δύσκολο για εκείνη. Ήταν διαφορετικές εποχές τότε. Εάν ήσουν διάσημος, μπορεί να σε καταδίωκαν. Δεν τους ένοιαζε αν αυτό επηρέαζε την ψυχική σου υγεία ή αν έκανε τον εθισμό χειρότερο ή σε τρέλαινε».

«Δεν νομίζω ότι θα συνέβαινε αυτό σήμερα» σημειώνει και αναφέρει ως παραδείγματα την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς -θέμα πολλών ντοκιμαντέρ τα τελευταία δύο χρόνια-, οι οποίες είχαν παρόμοια αντιμετώπιση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Αυτόν τον μήνα, ο Τζέιμς δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο «My Amy: The Life We Shared» για τα χρόνια που πέρασαν μαζί. Ο φίλος και συγκάτοικός της τραγουδίστριας, αποφάσισε να γράψει το βιβλίο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν το τραύμα του θανάτου της εξελίχθηκε σε κρίση.

Το βιβλίο με τίτλο «My Amy: The Life We Shared»

«Ξύπνησα και ένιωσα τόσο θυμωμένος και έσπαγα πράγματα και έκλαιγα» λέει. «Ήταν μια φοβερή μέρα. Αλλά άρχισα να γράφω όλα αυτά τα πράγματα, όπως σημειώσεις στο τηλέφωνό μου. Και την επόμενη μέρα ένιωθα καλύτερα. Και μετά άρχισα να γράφω περισσότερα και ήταν σαν να απελευθερώνομαι απ’ όλα» υπογραμμίζει.

«Ήταν μια εμπειρία κάθαρσης για μένα ... Σκέφτηκα: "είμαι ο πιο κοντινός που είχε η Έιμι από οποιονδήποτε μπορούσε να ακούσει τη φωνή της"» επισημαίνει.

