Τα βραβεία του 19ου ετήσιου φωτογραφικού διαγωνισμού του ανακοίνωσε το Smithsonian Magazine

Μια ματιά μέσα από φακό φωτογραφικής μηχανής στο πώς παραμείναμε συνδεδεμένοι παρά την πανδημία πήρε το μεγάλο βραβείο στον 19ο ετήσιο διαγωνισμό Smithsonian Magazine Photo Contest.

Η έγκαιρη φωτογραφία της Sinsee Ho επικράτησε στις υπόλοιπες 59 φωτογραφίες φιναλίστ, οι οποίες είχαν επιλεγεί από περισσότερες από 47.000 που υποβλήθηκαν. Εκτός του μεγάλου βραβείου, ανακηρύχθηκαν νικητές σε έξι θεματικές κατηγορίες, και δόθηκε και το βραβείο Readers' Choice, το βραβείο των αναγνωστών του περιοδικού.

Δείτε την gallery:

Η Ho τράβηξε τη φωτογραφία της, με τίτλο «Lockdown but Not Disconnected», στη Μαλαισία, στη διάρκεια του Κινεζικού Σεληνιακού Έτους 2021. Παρά το ότι η μέρα αυτή χαρακτηρίζεται τυπικά από μεγάλες εορταστικές συγκεντρώσεις, η Ho θέλησε να δείξει το πόσο δραματικά είχε αλλάξει ο κόσμος. «Έβαλα τον άντρα μου να φορέσει κόκκινο πουκάμισο και παραδοσιακό κινεζικό καπέλο με κοτσίδα για να απεικονίσω την εορταστική διάθεση του Σεληνιακού Νέου Έτους, ενώ εγώ εμφάνισα μια πιο χαλαρή διάθεση λες και μόλις είχα σηκωθεί απ' το κρεβάτι» είπε η Sinsee Ho.

Νικητές αναδείχθηκαν επίσης και σε έξι κατηγορίες: Natural World, People, Travel, American Experience, Altered Images και Mobile. Τα θέματα ήταν ποικίλα, από την τρυφερή ματιά του Matjaz Krivic στη σχέση ανθρώπων-ζώων με τη φωτογραφία «Najin Resting With Her Caretaker» μέχρι τη γοητευτική ματιά του Prathamesh Ghadekar στη συμβιοτική σχέση δύο τύπων εντόμων στη φωτογραφία «Ants and the Aphids».

Πάνω από 13.000 αναγνώστες του περιοδικού ψήφισαν για το βραβείο Readers' Choice, το οποίο κέρδισε η Shayna Stevens με τη φωτογραφία «Teach Me Dad» που τράβηξε στο ίδιο της το αγρόκτημα: ο σύζυγος της Stevens δείχνει στον δύο χρόνων γιο τους το εσωτερικό κάδου με φρέσκο γάλα που μόλις έχει αρμέξει.

Στον σύνδεσμο https://photocontest.smithsonianmag.com/photocontest/archive/2021/ και οι 60 φωτογραφίες· βραβεία και φιναλίστ.

