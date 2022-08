Εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες του Abdulhamid Han η Τουρκία

Αμέσως μετά το σόου Ερντογάν στη Μερσίνα, εκδόθηκε NAVTEX από τον σταθμό της Αττάλειας η οποία θα διαρκέσει ως τις 7 Οκτωβρίου και αφορά την περιοχή ερευνών του Abdulhamid Han.

Το τουρκικό ερευνητικό απέπλευσε μετά από μια ακόμα προκλητική φιέστα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των υπουργών του στο λιμάνι Τασουτσού στην επαρχία της Μερσίνας. Όπως ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, το Abdulhamid Han θα ερευνήσει, αρχικά, στην περιοχή Yörükler-1, μόλις 55 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Αττάλειας.

Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά το τέλος της τελετής εκδόθηκε και η σχετική NAVTEX, η οποία ξεκινά από σήμερα (9/8) και θα διαρκέσει ως τις 7 Οκτωβρίου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.