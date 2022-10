Βρετανία: Διαδηλωτές θα κάψουν συμβολικά λογαριασμούς ενέργειας - Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα

Βρετανία: Δεκάδες διαδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας οργανώνονται σήμερα σε όλη τη χώρα για το δυσβάστακτο κόστος ενέργειας, ενώ απεργούν οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία και τους σιδηροδρόμους

Δεκάδες διαμαρτυρίες προγραμματίζονται από το Πλίμουθ μέχρι το Αμπερντίν καθώς τίθεται σε ισχύ το κυβερνητικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την τιμή ενέργειας ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών. Αγανακτισμένοι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά στους λογαριασμούς κοινής ωφελείας τους σήμερα Σάββατο (1/10) σε ένα αυξανόμενο κύμα διαμαρτυρίας για το κόστος ζωής που συμπίπτει με την άνοδο στις τιμές μονάδας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που θα οδηγήσει τους λογαριασμούς στα ύψη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των διοργανωτών θα είναι οι μεγαλύτερες πανεθνικές διαδηλώσεις ενάντια στην οικονομική κρίση, η οποία επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα με το χάος στις αγορές και τις διαφαινόμενες αυξήσεις των στεγαστικών δανείων. Δεκάδες πορείες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, ενώ οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία και τους σιδηροδρόμους θα απεργήσουν επίσης.

Την ημέρα που τίθεται σε ισχύ το πακέτο ύψους 150 δισεκατομμυρίων λιρών για να παγώσουν οι λογαριασμοί ενέργειας για τα νοικοκυριά επί δύο χρόνια σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα σημερινά, οι άνθρωποι αναμένεται να πυρπολήσουν τους λογαριασμούς τους στο Μπέρμιγχαμ, το Μπράντφορντ, το Μπράιτον και το Λονδίνο.

Στους «αγανακτισμένους» περιλαμβάνονται τα μέλη της πρωτοβουλίας Don't Pay UK, ενός κινήματος βάσης που έχει λάβει σχεδόν 200.000 υπογραφές από νοικοκυριά που είναι έτοιμα να ακυρώσουν τις άμεσες χρεώσεις τους, εκτός εάν η κυβέρνηση κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τις φτωχότερες οικογένειες.

Οι διαμαρτυρίες συντονίζονται μεταξύ πολλών κοινοτικών οργανώσεων και συνδικάτων σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος. Σημειώνονται καθώς οι νυχτερινές θερμοκρασίες πέφτουν σε μονοψήφια νούμερα και οι οικογένειες αναζητούν προσιτές, βιώσιμες λύσεις για να ζεσταθούν.

Το Enough is Enough, μια εκστρατεία που υποστηρίζεται από το σωματείο ταχυδρομικών εργαζομένων, CWU, διοργανώνει 28 συγκεντρώσεις. Το Don’t Pay, το οποίο εξαπλώνεται μέσα από περισσότερες από 400 ομάδες στην εφαρμογή WhatsApp, διοργανώνει πορείες σε 18 πόλεις και κοινότητες, ενώ συμμετέχουν επίσης ομάδες εκστρατειών, όπως η Insulate Britain, η Just Stop Oil και η Extinction Rebellion.

«Οι άνθρωποι είναι οργισμένοι για το πόσο σοβαρές και άμεσα σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στο βιοτικό τους επίπεδο και πόσο διαφανώς άδικες είναι», είπε ο Φράνκλιν Ντόσον, 29 ετών, μεταπτυχιακός φοιτητής και μέλος μιας ομάδας Don't Pay στο Lewisham. «Οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι για τις συνέπειες που έχει όλο αυτό στις κοινότητες γύρω τους».

Όμως, ενώ το χάος στις αγορές συναλλάγματος και ομολόγων που προκλήθηκε από τις υψηλότερες περικοπές του φόρου εισοδήματος της Ντάουνινγκ Στριτ έχει κινητοποιήσει τις διαμαρτυρίες, παραμένει άγνωστο αν το κίνημα μπορεί να δημιουργήσει πολιτική πίεση παρόμοια με τις επιτυχημένες διαμαρτυρίες για τους φόρους του 1990.

Το Don't Pay σκοπεύει να ενεργοποιήσει μια «στάση πληρωμών κοινής ωφέλειας» μόλις εγγραφούν ένα εκατομμύριο άτομα, αλλά μέχρι στιγμής είναι μόνο στο 20% του δρόμου προς τον στόχο του. Μερικοί από τους διοργανωτές είναι συνδικαλιστές ή αριστεροί πολιτικοί ακτιβιστές, αλλά οι διαμαρτυρίες προσελκύουν επίσης ανθρώπους που δεν έχουν παρευρεθεί ποτέ σε συγκέντρωση στο παρελθόν. Τριάντα τρεις χιλιάδες άνθρωποι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν ως διοργανωτές, είπε μια πηγή της εκστρατείας.

Οι σελίδες του Facebook και οι ροές Twitter που προωθούν τις διαμαρτυρίες δημοσιεύουν συμβουλές για το πώς να μην πληρώνει κανείς λογαριασμούς χωρίς να καταστρέφει τις αξιολογήσεις του και άρθρα με τίτλους όπως «Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς έναν χειμώνα εμφύλιων αναταραχών;»

«Είναι μια τρομακτική προοπτική για πολλές οικογένειες στο Lewisham», είπε η Kίρστι Πάτον, η οποία σκέφτεται να μην πληρώσει λογαρισμό ρεύματος. Τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες ήταν επίσης αλληλεγγύης με τους φτωχότερους ανθρώπους που είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο. Ανησυχεί ιδιαίτερα για τα περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν μετρητές προπληρωμής και θα πρέπει να «αποσυνδεθούν» εάν δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα τιμολόγια.

Όσο για το κάψιμο των λογαριασμών, ήταν διστακτική: «Ζητήσαμε από τους ανθρώπους να φέρουν τους λογαριασμούς τους. Το τι θα κάνουν εξαρτάται από αυτούς».