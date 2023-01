JLO: «Από τις καλύτερες χρονιές της ζωής μου» - Νέες φωτό απο τον γάμο

Η Τζένιφερ Λόπεζ κοινοποίησε ακυκλοφόρητες εικόνες από τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ, ενώ αναπολεί «μία από τις καλύτερες χρονιές» της ζωής της

Η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από κάθε μήνα του χρόνου με ιδιαίτερη έμφαση στον μήνα Αύγουστο, όταν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Μπεν Άφλεκ. Η 53χρονη τραγουδίστρια, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της που δεν είχαν ξαναδεί το φως όπου φορούσε ένα φόρεμα Ralph Lauren και εκείνος ένα λαμπερό λευκό σμόκιν.

Η τραγουδίστρια του «Jenny From The Block» αποχαιρέτησε το 2022 «μία απο τις καλύτερες χρονιές της ζωής της» όπως έγραψε και δήλωσε ανυπόμονη για όλα όσα θα έρθουν. Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και ανέφερε τον τίτλο του ένατου και νέου της άλμπουμ «This Is Me Now».

Τον μήνα Ιανουάριο η JLO εθεάθη στο Sunset Boulevard στο Λος Άντζελες μπροστά από την αφίσα της για την ταινία Marry Me, ενώ εμφανίστηκε να κάνει μόντελινγκ για τη σειρά της JLO Beauty και επίσης να φιλά τρυφερά τον Μπεν. Τον Φεβρουάριο ποζάρει να απολαμβάνει το δείπνο με τον Μπεν Άφλεκ σε μια κουζίνα, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Τον Μάρτιο εμφανίζεται με φόρμες καθώς είχε το μπράτσο της τυλιγμένο γύρω από τον ηθοποιό, ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Στα υπόλοιπα σύντομα στιγμιότυπα του βίντεο η σταρ εμφανίζεται στη Νέα Υόρκη, να κοιτάζει σχέδια του νυφικού της, να προωθεί το ν ντοκιμαντέρ της αλλά και στο Παρίσι, μετά τον γαμήλια τελετή.

https://www.instagram.com/p/Cm3ZqDtJt-7

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη από το flashback ήταν οι νυφικές της εμφανίσεις. Τον Αύγουστο η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Μπεν στο κτήμα του στη Τζόρτζια, αξίας 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σταρ περιέγραψε την ιδιαίτερη στιγμή της. «Όταν με είδε να εμφανίζομαι στην κορυφή της σκάλας εκείνη τη στιγμή, όλο αυτό έβγαλε νόημα, ενώ φαινόταν ακόμα απίστευτα δύσκολο να το πιστέψεις, όπως το καλύτερο όνειρο, όπου το μόνο που θέλεις είναι να μην ξυπνήσεις ποτέ», έγραψε. Και συνέχισε: «Θα έκανα πολλές από τις ίδιες σκέψεις πιθανώς αν δεν είχα επικεντρωθεί τόσο σκληρά στο να μην σκοντάψω πάνω στο φόρεμά μου, αλλά όταν πλησίασα αρκετά για να δω το πρόσωπό του, μου έκανε το ίδιο υπέροχο νόημα».

«Κάποιες παλιές πληγές επουλώθηκαν εκείνη την ημέρα και το βάρος του παρελθόντος τελικά έφυγε από τους ώμους μας. Πλήρης κύκλος και καθόλου όπως το είχαμε σχεδιάσει. Καλύτερα», συνέχισε η ερμηνεύτρια του «Let's Get Loud».

Η JLO επέλεξε να περιγράψει τη γαμήλια δεξίωσή της με ένα απόσπασμα που είχε γράψει ο Αφλεκ για την ταινία του 2016 Live By Night: «Αυτός είναι ο παράδεισος. Ακριβώς εδώ. Είμαστε σε αυτό τώρα». Πριν από την τελετή, η Λόπεζ αποκάλυψε ότι «έβρεχε το ηλιοβασίλεμα κάθε μέρα εκείνη την εβδομάδα» και όλοι ανησυχούσαν για τη ζέστη, την πιθανότητα αστραπής και αν θα ανέρρωναν εγκαίρως από τη στομαχική ίωση που έπληξε «όλη» την οικογένεια εκείνη την εβδομάδα.

Παρά τις ανησυχίες άλλων για τις «απροσδόκητες αναποδιές», η Λόπεζ επέμεινε ότι «δεν είχε ποτέ καμία αμφιβολία». «Όλη την εβδομάδα ένιωθα την ήρεμη και εύκολη βεβαιότητα ότι βρισκόμασταν στα χέρια του Θεού» είπε. «Στις έξι και σαράντα πέντε το Σάββατο, 20 Αυγούστου, ο ήλιος βγήκε και έριξε τις ακτίνες του σαν μικρά διαμάντια που χόρευαν πέρα από το ποτάμι πίσω από τον αυτοσχέδιο βωμό στην αυλή μας.»

Πριν από το δείπνο της πρόβας τους, η JLo παραδέχτηκε ότι εκείνη και ο Μπεν γέλασαν «το προηγούμενο βράδυ που παντρεύονταν ξανά» στην ηλικία τους. «Είχαμε παντρευτεί και οι δύο πριν και δεν είμαστε πια ακριβώς παιδιά, αλλά κάπως τώρα φαινόταν σαν η μόνη ηλικία που είχε νόημα», εξήγησε. Συνέχισε λέγοντας ότι εμπνεύστηκε από το ποίημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, «Γράμματα σε έναν νεαρό ποιητή», το οποίο έχει να κάνει με το να είσαι έτοιμος για αγάπη και πώς «το να δίνεις ευτυχία και αγάπη σε κάνει πιο χαρούμενο από το να παίρνεις».

«Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του καθενός είναι διαφορετική και όλοι έχουμε τους δρόμους μας να ταξιδέψουμε. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι ίδιοι. Αλλά για εμάς, αυτό ήταν το τέλειο timing πρόσθεσε η Λόπεζ αναφερόμενη μετά την αναζωπύρωση του έρωτά τους, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον χωρισμό μετά τον πρώτο τους αρραβώνα.