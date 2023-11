Έβαν Έλινγκσον: Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο ηθοποιός - Θεωρήθηκε παιδί θαύμα στα πρώτα του βήματα

Ο ηθοποιός Έβαν Έλινγκσον βρέθηκε νεκρός στην κρεβατοκάμαρα του

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο ηθοποιός Έβαν Έλινγκσον που στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική θεωρήθηκε παιδί θαύμα καθώς ξεκίνησε να παίζει από πολύ μικρός.

Ο σταρ των 6ft1in ήταν περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του με τον David Caruso στην τηλεοπτική σειρά CSI και τον ρόλο του έφηβου γιου της Cameron Diaz στην ταινία My Sister's Keeper.

Ο Έλινγκσον βρέθηκε νεκρός στην κρεβατοκάμαρα του στο σπίτι του στην κομητεία San Bernardino του Λος Άντζελες την Κυριακή, σύμφωνα με το TMZ.

Ο πατέρας του Έβαν, ο Μάικλ, μίλησε στο TMZ για τον τραγικό θάνατο του γιου του λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε νηφάλιος και ότι ο ξαφνικός θάνατός του ήταν ένα σοκ για την οικογένεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν ο Έλινγκσον είχε παλέψει με τα ναρκωτικά αλλά τα πήγαινε καλύτερα.

Ο Έβαν Έλινγκσον είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία 13 ετών με έναν μικρό ρόλο σε μια τηλεοπτική ταινία καθώς και με μια guest εμφάνιση στο «General Hospital». Από εκεί, ο Έλινγκσον συνέχισε να παίζει σε σειρές όπως «Titus», «That Was Then», «Mad TV», «Complete Savages», «Bones», «24» και άλλες.

Έπαιξε επίσης σε κάποιες ταινίες, όπως τις: «Walk the Talk», «Letters from Iwo Jima», «The Bondage», «Confession», «Rules of the Game», «Time Changer», «The Gristle» κ.α.