Hμέρα των Ευχαριστιών 2023: Οι Αμερικανοί ντύθηκαν...γαλοπούλες και έτρεξαν για καλό σκοπό

Την «Ημέρα των Ευχαριστιών» γιόρτασαν και φέτος οι Αμερικανοί με την οικογένεια και τους αγαπημένους τους

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) γιορτάζεται πάντα την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Φέτος η μέρα αυτή ήταν η χθεσινή δηλαδή η Πέμπτη 23 Νοεμβρίου και οι Αμερικανοί την τίμησαν δεόντως. Η αγαπημένη γιορτή είναι «απόγονος» των φεστιβάλ της σοδειάς και όπως λέει και το όνομά της, είναι μία περίσταση κατά την αυτή απονέμονται ευχαριστίες προς τον Θεό για τα αγαθά που αποκόμισε ο καθένας στο τέλος της σοδειάς.

Στην Ουάσιγκτον χιλιάδες άνθρωποι -ντυμένοι γαλοπούλες- συμμετείχαν στο 22ο Annual Trot for Hunger. Η εκδήλωση με την υπογραφή του Ιδρύματος SOME (So Others Might Eat) είναι μια διαχρονική παράδοση της πόλης και φέτος συγκέντρωσε 720.000 δολάρια για να στηρίξει χιλιάδες κατοίκους, ανάμεσά τους οικογένειες και ηλικιωμένους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη τροφή, στέγαση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κατάρτιση στην απασχόληση και μακροπρόθεσμα προγράμματα ολοκληρωμένης θεραπείας.

Τα κοστούμια στο Turkey Trot είναι μια νέα προσθήκη, αλλά ο αγώνας ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών έχει ιστορία τουλάχιστον 100 ετών. Η παρόρμηση για άσκηση την ημέρα που όλοι τρώνε λίγο παραπάνω...είναι μια παράδοση δεκαετιών.

Το πρώτο Turkey Trot πραγματοποιήθηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών το 1896 στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Ήταν ένας αγώνας οκτώ χιλιομέτρων που φιλοξενήθηκε από την YMCA. ;Eξι άτομα συμμετείχαν και μόνο τέσσερα τερμάτισαν. Οι άνθρωποι τρέχουν το Turkey Trot κάθε χρόνο από τότε - μέσω χιονοθύελλας και πανδημίας καθιστώντας το τον αρχαιότερο αγώνα στη Βόρεια Αμερική.

Το «Turkey Trot» εξαπλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξανόταν συνεχώς. Η Ημέρα των Ευχαριστιών θεωρείται πλέον η μεγαλύτερη ημέρα τρεξίματος του χρόνου. Το 2022, 756.894 άτομα εγγράφηκαν επίσημα, με ακόμη πιο πολλούς να κάνουν ανεπίσημα «τροτ».

Αναρωτιέστε για αυτά τα κοστούμια; Έγιναν δημοφιλείς τη δεκαετία του 1980. Οι άνθρωποι αρχικά ντύθηκαν ως παίκτες χόκεϊ, αλλά οι στολές τους εξελίχθηκαν γρήγορα σε κουστούμια που είχαν θέμα την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι γαλοπούλες (ζωντανές και μαγειρεμένες), ακόμα και τα σκεύη δίνουν μεταξύ άλλων έμπνευση στους συμμετέχοντες.