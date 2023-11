Τσάκα Καν: Γιορτάζει τα 50 χρόνια της στη μουσική βιομηχανία με συναυλία στο Ανάκτορο Μπλενχάιμ

Κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας της, η Τσάκα είχε πηγή έμπνευσης αμέτρητους καλλιτέχνες

Η θρυλική τραγουδίστρια της funk Chaka Khan γιορτάζει τα 50 χρόνια στη μουσική βιομηχανία με μια συναυλία στο Ανάκτορο Μπλενχάιμ στην Αγγλία.

Η 10 φορές βραβευμένη με Grammy, η οποία έκλεισε τα 70 χρόνια τον Μάρτιο, θα εμφανιστεί μαζί με τα συγκροτήματα Sister Sledge και The Fatback Band στις 13 Ιουνίου.

Η συναυλία είναι μέρος της σειράς Nocturne Live, που θα πραγματοποιηθεί για πέντε βραδιές, από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου. Το Ανάκτορο του Μπλενχάιμ μετατρέπεται για τις ανάγκες του Nocturne Live σε υπαίθριος χώρος συναυλιών.

Οι Crowded House, Sheryl Crow και Turin Brakes έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι θα εμφανιστούν την τελευταία βραδιά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Chaka Khan, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ιβέτ Μαρί Στίβενς εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame σε τελετή στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας της, η Khan είχε πηγή έμπνευσης αμέτρητους καλλιτέχνες, εμβληματικές τραγουδίστριες, όπως η Έλα Φιτζέραλντ, η Αρίθα Φράνκλιν και η Μπίλι Χόλιντεϊ και ακόμη και ροκ συγκροτήματα όπως οι Led Zeppelin και οι Beatles.

Παράλληλα με την κυκλοφορία 23 άλμπουμ και πολλές επιτυχίες συμπεριλαμβανομένων των Ain't Nobody, I'm Every Woman, I Feel For You και Tell Me Something Good η Khan έχει συνεργαστεί με τους Τζόνι Μίτσελ, Στίβι Γουόντερ και Μέρι Τζ. Μπλάιτζ.