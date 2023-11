Κιμ Καρντάσιαν: To τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη της - Την έντυσε ροζ μονόκερο

Η Kιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους θαυμαστές της γλυκά στιγμιότυπα από την κόρη της

Η Kιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε τρυφερές στιγμές από την κόρη της Σικάγο που της μοιάζει καταπληκτικά. Σε μια σειρά φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν στο Instagram της Καρντάσιαν, η 5χρονη Σικάγο, 5 ετών, φοράει έναν έντονο ροζ μονόκερο και τρώει ramen. Η 43χρονη συνιδρύτρια της SKIMS, 43 ετών, φαίνεται οτι τράβηξε αυθόρμητες φωτογραφίες ενώ η μικρότερη κόρη της γελούσε με κάτι έξω από το κάδρο.

Οι θαυμαστές της έχουν δει πολλές φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά της Kαρντάσιαν στα social media το τελευταίο διάστημα. Την Παρασκευή, μοιράστηκε ένα βίντεο με τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Νορθ, 10, να συγχρονίζει τα χείλη της με το τραγούδι του Kάνιε Γουέστ.

Ντυμένες στα ολόλευκα, μητέρα και κόρη τραγούδησαν στον κοινό λογαριασμό τους στο TikTok, στίχους από το τραγούδι του Γουέστ «Bound 2» στο οποίο εμφανίζεται η Καρντάσιαν στο μουσικό βίντεο. Οι δυό τους δημοσίευσαν επίσης ένα βίντεο που χορεύουν με το ντουέτο του Justin Bieber και της Mariah Carey το 2011 «All I Want for Christmas Is You», καθώς γιόρτασαν την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η Kαρντάσιαν φόρεσε ένα μακρύ λευκό φόρεμα με ένα χοντροκομμένο κολιέ τσόκερ με αλυσίδα με διαμάντια, ενώ η Noρθ φορούσε ένα λευκό βελούδινο σακάκι και γυαλιά ηλίου. Η Kαρντάσιαν έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Γουέστ. Η σταρ του ριάλιτι, η οποία συμπεριλήφθηκε στο νέο τεύχος του GQ, μίλησε πρόσφατα για το στυλ ανατροφής της. Είπε ότι συμβουλεύεται παιδοψυχολόγο όταν πρόκειται για τα παιδιά της.

«Προσπάθησα λίγο πριν τελειώσει ο γάμος μου», είπε «Έχω έναν θεραπευτή που ασχολείται μόνο με την παιδοψυχολογία με τον οποίο μιλάω για να λάβω συμβουλές και συμβουλές ανατροφής. Μερικές φορές αισθάνομαι πρόκληση από την ανατροφή των παιδιών»