Πόλεμος στο Ισραήλ: Ακούστηκε και πάλι μουσική στον χώρο του φεστιβάλ που χτύπησε η Χαμάς

Περίπου 1,5 μήνα μετά τη δολοφονική εισβολή της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, ακούστηκε και πάλι μουσική στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Ήταν τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου. Χιλιάδες νέοι είχαν μαζευτεί στο φεστιβάλ Supernova Sukkot Gathering για να διασκεδάσουν όταν μέλη της Χαμάς επιτέθηκαν στο ανυποψίαστο πλήθος, σκοτώνοντας, βασανίζοντας και απαγάγοντας όποιον έβλεπαν μπροστά τους.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δύο μήνες, Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται στα χαρακώματα, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Και χθες, στον χώρο που είχε πραγματοποιηθεί το μουσικό φεστιβάλ, ακούστηκαν και πάλι μουσικές - για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου.

Μόνο που αυτή τη φορά το event δεν είχε κόσμο, αλλά πλακάτ με τις φωτογραφίες των θυμάτων του φεστιβάλ. Οι διοργανωτές ονόμασαν την εκδήλωση The Set for the Angels και ήταν αφιερωμένη σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή απήχθησαν εκείνο το βράδυ.

«Είναι περίεργο να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλες αυτές τις φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες ανθρώπων που όντως πέθαναν εδώ», δήλωσε ο Γιαχέλ Αϊρόνι, ένας 18χρονος που ήταν στο φεστιβάλ και επιβίωσε από την επίθεση.



«Πιστεύω ότι ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους γιόρταζε τη ζωή και θα ήθελαν κι εμείς να γιορτάσουμε για αυτούς, με τη μουσική», δήλωσε ο DJ Skazi.