Η πρώτη συλλογή με έργα ζωγραφικής του Τζον Λίντον είναι γεγονός

Ο Τζον Λίντον έχει εδραιώσει τη θέση του στη μουσική ιστορία ως αρχηγός των θρυλικών Sex Pistols αλλά και από το 1978 ως βασικός τραγουδιστής στο post-punk συγκρότημα Public Image Ltd (PiL).

Από μικρός, ο Αγγλο-Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ζωγραφίζει, όμως μόλις πρόσφατα αποφάσισε να προβάλλει έργα του, καθώς μέχρι τώρα παρουσίαζε κάποια από αυτά μόνο σε εξώφυλλα δίσκων του.

Η πρώτη συλλογή του Λίντον λοιπόν είναι γεγονός και περιλαμβάνει πέντε πρωτότυπα έργα.

Κορυφαίο της συλλογής είναι το "Buffalo of Freedom", το εξώφυλλο από το άλμπουμ επιστροφής των PiL το 2012, «This is PiL». Το "What The World Needs Now" εμπνευσμένο από τους ιθαγενείς χαρακτήρες των Χόπι της Αμερικής και χρησίμευσε ως το εξώφυλλο του άλμπουμ για το ομώνυμο άλμπουμ των PiL το 2015.

Το "I Could Be Wrong, I Could Be Right" προβάλλει σκηνές από την πατρίδα του Λίντον, το Λονδίνο και χρησιμεύει επίσης ως εξώφυλλο για το ομώνυμο βιβλίο του.

Σε ένα άλλο έργο με τίτλο «Hawaii» ο τραγουδιστής τιμά την αείμνηστη σύζυγό του Νόρα Φόρστερ με μία βινιέτα από τις διακοπές του ζευγαριού στη Χαβάη. Το "End Of World" είναι από το εξώφυλλο του πιο πρόσφατου άλμπουμ των PiL, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

«Αυτά είναι τα λόγια μου, χρωματισμένα σε εικόνες, όπως τα βλέπω. Αυτές είναι εικόνες του κόσμου, τα χρώματα είναι οι λέξεις που έχουν νόημα. Ελπίζω να καταλάβατε» είπε ο Λίντον σε δήλωσή του.

Ο Λίντον ζωγράφιζε και δημιουργεί κολάζ εδώ και καιρό, αν και οι πέντε περιορισμένης έκδοσης εκτυπώσεις, οι οποίες είναι όλες υπογεγραμμένες από τον καλλιτέχνη, είναι οι πρώτες που διατίθενται στο ευρύ κοινό από τον ιστότοπο του.