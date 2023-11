«Βόμβα» Πιρς Μόργκαν: Ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι οι «ρατσιστές» στο Μπάκιγχαμ

Σάλος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, μετά την αποκάλυψη του Πιρς Μόργκαν για τους «βασιλικούς ρατσιστές» βασιλιά Κάρολο και Κέιτ Μίντλετον, μετά την είδηση ότι τα ονόματα περιέχονται στην ολλανδική έκδοση του βιβλίου Endgame. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές

Ο Πιρς Μόργκαν ισχυρίζεται ότι ο Βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον είναι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ονομάζονται στο βιβλίο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» του Oμιντ Σκόμπι ως οι δύο «βασιλικοί ρατσιστές» που ανησυχούσαν για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο πρίγκιπας Άρτσι όταν θα ερχόταν στη ζωή.

Ο οικοδεσπότης του «Piers Morgan Uncensored» έκανε τη δήλωση-βόμβα την Τετάρτη (29.11) στο πρόγραμμα μετά την απομάκρυνση του επίμαχου βιβλίου του Σκόμπι από τα ράφια στην Ολλανδία ένα 24ωρο νωρίτερα λόγω του λάθους των «βασιλικών ρατσιστών» που συμπεριλήφθηκε στην ολλανδική εκδοχή του.

«Θα σας πω τα ονόματα των δύο ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας που αναφέρονται σε αυτήν την ολλανδική έκδοση του βιβλίου γιατί, ειλικρινά, αν οι Ολλανδοί που κάνουν βόλτα σε ένα βιβλιοπωλείο μπορούν να το σηκώσουν και να δουν αυτά τα ονόματα, τότε εσείς, Βρετανοί , εδώ ποιος πραγματικά πληρώνει για τη βρετανική βασιλική οικογένεια- δικαιούστε να το μάθετε επίσης», προλόγισε ο 58χρονος Μόργκαν τον ισχυρισμό του.

«Και τότε μπορούμε να κάνουμε μια πιο ανοιχτή συζήτηση για όλο αυτό το πανηγύρι γιατί δεν πιστεύω ότι έγιναν ποτέ ρατσιστικά σχόλια από κανέναν από τη βασιλική οικογένεια, και μέχρι να υπάρξει πραγματική απόδειξη για αυτά τα σχόλια, δεν θα το πιστέψω ποτέ»

Ο πρώην παρουσιαστής του «Good Morning Britain» συνέχισε: «Αλλά τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να μάθουμε αν ειπώθηκαν ποτέ, ποιο ήταν το πλαίσιο και αν υπήρχε κάποια φυλετική πρόθεση. Όπως είπα, δεν πιστεύω ότι υπήρχε. Τα βασιλικά μέλη που ονομάστηκαν σε αυτό το βιβλίο είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας», ισχυρίστηκε ο Μόργκαν.

Η Νew York Post δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα ονόματα που αποκαλύφθηκαν κατά λάθος. Ωστόσο, Ολλανδοί δημοσιογράφοι που απέκτησαν αντίγραφα του λανθασμένου βιβλίου είπαν ότι ταιριάζει με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε προηγούμενες βασιλικές βιογραφίες. Ο εκδότης του βιβλίου, Xander, δήλωσε στην Post «Η διορθωμένη έκδοση του «Eindstrijd» του Όμιντ Σκόμπι θα είναι στα βιβλιοπωλεία την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου. Ο Xander Uitgevers αφαίρεσε προσωρινά το βιβλίο από την πώληση, λόγω ενός σφάλματος που εμφανίστηκε στην ολλανδική έκδοση»

Το «ολλανδικό λάθος»

Ο ίδιος ο Σκόμπι ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που κατηγορούνται από τη Mέγκαν Μάρκλ για ρατσιστικά σχόλια σχετικά με το χρώμα του δέρματος του Άρτσι στην αγγλική έκδοση του βιβλίου λόγω των νόμων για συκοφαντική δυσφήμιση, απέδωσε το ολλανδικό λάθος σε ένα γλωσσικό εμπόδιο.

Το βιβλίο είναι σε πολλές γλώσσες και, δυστυχώς, δεν μιλάω ολλανδικά», είπε ο συγγραφέας και βασιλικός ειδικός στο RTL Boulevard την Τρίτη. «Αλλά αν υπάρχουν μεταφραστικά λάθη, είμαι σίγουρος ότι οι εκδότες θα το έχουν υπό έλεγχο». Και συνέχισε: «Έγραψα και επιμελήθηκα την αγγλική έκδοση. Δεν υπήρξε ποτέ έκδοση που να έχω δημιουργήσει που να έχει ονόματα».

Η Μαρκλ, 42 ετών, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά οτι τουλάχιστον ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε «συζητήσεις» με τον Χάρι, 39 ετών, για το χρώμα του δέρματος του πρωτότοκου παιδιού τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του ζευγαριού με την Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021. Το «Endgame» ισχυρίζεται επίσης ότι η πρώην ηθοποιός του «Suits» και ο βασιλιάς Κάρολος και η Μαρκλ αντάλλαξαν επιστολές σχετικά με τη συνέντευξη στην Ουίνφρεϊ.

Η μοναρχία γράφει η Daily Mail θεωρείται ότι είναι «εντελώς απογοητευμένη» μετά την αποκάλυψη του Μόργκαν στην εκπομπή του και την επακόλουθη ανάρτηση στους 8,7 εκατομμύρια οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι βασιλικοί σχολιαστές είπαν στη MailOnline ότι ήταν «λάθος που έγινε», περιγράφοντας το κόλπο του Μόργκαν ως «επαίσχυντο», «απεχθές» και «αποκρουστικό». Επίσης, επέκριναν το βιβλίο του Σκμπι το οποίο περιέγραψαν ως «κατάρριψη της βασιλικής οικογένειας».

Το Μπάκιγχαμ εξετάζει όλες τις επιλογές

Η βασιλική οικογένεια θεωρείται ότι «εξετάζει όλες τις επιλογές», συμπεριλαμβανομένης της νομικής δράσης - όπως είπαν βασιλικές πηγές στη The Mirror, υπήρξε «απόλυτη απογοήτευση» στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αφού τα ονόματα έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μόργκαν προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόφασή του υποστηρίζοντας ότι αντιδρούσε στο «κυνήγι μαγισσών» που προκλήθηκε από την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να μεταδώσουν το θέμα χωρίς να δώσουν κανένα πλαίσιο ή να επιτρέψουν δικαίωμα απάντησης. Η βασιλική οικογένεια είπε αργότερα ότι οι ισχυρισμοί ήταν ανησυχητικοί, αλλά ότι «οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν».

Η απόφαση του Μόργκαν είναι πιθανό να πυροδοτήσει θυμό και απογοήτευση στο παλάτι που αρνήθηκε να εμπλακεί στη διαμάχη που πυροδότησε το βιβλίο του Σκόμπι και πιθανότατα ήλπιζε ότι τα κουτσομπολιά για το θέμα θα περιορίζονταν στη συνομιλία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βασιλική σχολιαστής Angela Levin είπε στη MailOnline: «Πιστεύω ότι είναι λάθος να το κάνουμε, γιατί αυτό, κατά κάποιο τρόπο, βοηθά τον Χάρι και τη Μέγκαν να τσακίσουν τους βασιλικούς... να τιμωρήσουν τους βασιλικούς και να τους ταπεινώσουν». Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ πρόσθεσε θα «τρομοκρατηθούν» από τα σχόλια του Μόργκαν, προσθέτοντας: «Είναι τόσο περιττό, μοχθηρό και άσχημο.

«Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος εκ μέρους του να το ονομάσει. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κρατάμε το στόμα μας κλειστό γιατί δεν είμαστε στο πλευρό του Όμιντ έτσι; Σίγουρα δεν είμαστε». Ο συνάδελφος βασιλικός σχολιαστής Richard Fitzwilliams συμφώνησε ότι ο Morgan «δεν έπρεπε να τους κατονομάσει» και είπε ότι «οι περιστάσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές». «Το να τραβήξεις ξαφνικά την προσοχή του έθνους και να προωθηθείς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είναι απολύτως ντροπή και απλώς δείχνει ότι ορισμένα άτομα θα έκαναν τα πάντα για τη δημοσιότητα» είπε στη MailOnline:

Ο κ. Fitzwilliams περιέγραψε το βιβλίο του Scobie ως μια «κατάρριψη της βασιλικής οικογένειας» και είπε ότι «αυτό ακριβώς ήθελε να συμβεί». «Τυχαίνει να γίνεται από τον Πιρς Μόργκαν», πρόσθεσε. Και συνέχισε: «Οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση των ονομάτων στο ολλανδικό αντίγραφο του Endgame δεν έχουν εξηγηθεί»