Nτόναλντ Τραμπ: Η πολυαναμενόμενη ταινία για τη ζωή του - Ποιος θα τον ενσαρκώσει

Μια ταινία, η οποία θα καταγράφει την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής στις ΗΠΑ . Πρωταγωνιστής ο Αμερικανός ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ως Μπάκι Μπαρνς στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel

Η βιογραφική ταινία του Τραμπ που θα έχει τίτλο «The Apprentice» (Ο Μαθητευόμενος), θα επικεντρώνεται στο ξεκίνημα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, την εποχή που ήταν νέος και δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο στη Νέα Υόρκη, τις δεκαετίες του '70 και του '80.

Στο καστ ο Σεμπάστιαν Σταν, ο οποίος έπαιξε πρόσφατα τον Tommy Lee στη σειρά «Pam & Tommy» ο οποίος θα υποδυθεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, μαζί με τον Τζέρεμι Στρονγκ του Succession και την υποψήφια για Όσκαρ Μαρία Μπακάλοβα ως Ιβάνα Τραμπ. Σε σκηνοθεσία του Ιρανού σκηνοθέτη Aλί Αμπάσι, το φιλμ The Apprentice, το οποίο ξεκίνησε την παραγωγή αυτή την εβδομάδα, είναι μία «εξερεύνηση δύναμης και φιλοδοξίας σε έναν κόσμο διαφθοράς και εξαπάτησης» οπως αναφέρουν οι δημιουργοί του.

Διαδραματίζεται στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 και ακολουθεί το ταξίδι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ μέχρι να γίνει μεγιστάνας ακινήτων στη Νέα Υόρκη, παράλληλα με τη σχέση του με τον Ρόι Κον – τον διαβόητο δικηγόρο που έγινε μέντορας του Τραμπ και αργότερα απολύθηκε για ανήθικη συμπεριφορά. H σύνοψη της ταινίας κάνει λόγο για «μια ιστορία μέντορα-προστατευόμενου που περιγράφει την προέλευση μιας αμερικανικής δυναστείας» και «αποκαλύπτει το ηθικό και ανθρώπινο κόστος μιας κουλτούρας που ορίζεται από νικητές και ηττημένους».

Ο Σταν γνωστός για τον ρόλο του ως βοηθός του Captain America, καθώς και για τον ρόλο του στη μίνι σειρά Pam & Tommy που του εξασφάλισε υποψηφιότητα για Emmy και Χρυσή Σφαίρα ως Tόμι Λι θα υποδυθεί τον νεαρό Τραμπ. Ο Στρογκ θα υποδυθεί τον Κον, αναφέρει το Deadline, ενώ η Μπακάλοβα – η «κόρη του Μπόρατ» «Τουτάρ» στο «Borat Subsequent Moviefilm» θα υποδυθεί την πρώτη σύζυγο του Τραμπ, την Ιβάνα.

Το θρίλερ του 2022 του Αμπασί με τίτλο «Holy Spider» υποβλήθηκε πρόσφατα ως η συμμετοχή της Δανίας για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους στα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης υπογράφει επίσης τα δύο τελευταία επεισόδια της αναγνωρισμένης προσαρμογής βιντεοπαιχνιδιών The Last of Us.

Σεναριογράφος της ταινίας είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκάμπριελ Σέρμαν του οποίου το βιβλίο με τίτλο «The Loudest Voice in the Room» βιογραφία του ιδρυτή του Fox News, Ρότζερ Έιλς προσαρμόστηκε στη μίνι σειρά Showtime The Loudest Voice του 2019, με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επί του παρόντος 91 κατηγορίες για κακουργήματος σε τέσσερις διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, καθώς και μια υπόθεση απάτης με μεγάλη δημοσιότητα που δικάζεται επί του παρόντος στο Μανχάταν. Ο δύο φορές παραπεμφθείς πρώην πρόεδρος είναι φαβορί για να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις αμερικανικές εκλογές του επόμενου έτους, με τεράστιο προβάδισμα στις τρέχουσες δημοσκοπήσεις.