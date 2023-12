Mπιγιονσέ: «Γελάστε, χορέψτε, τραγουδήστε, κλάψτε» - Η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας της στο Λονδίνο

Η Μπιγιονσέ είπε στους θαυμαστές ότι πρέπει να «χορέψουν, να τραγουδήσουν, να γελάσουν και να κλάψουν» καθώς παρακολουθούσαν την πρεμιέρα της ταινίας της Renaissance στο Λονδίνο.

Η Μπιγιονσέ είπε στους θαυμαστές ότι πρέπει να «χορέψουν, να τραγουδήσουν, να γελάσουν και να κλάψουν» καθώς παρακολουθούσαν την πρεμιέρα της ταινίας της με τίτλο Renaissance στο Λονδίνο. Ντυμένη με λευκό κοστούμι, η σταρ έκανε μια σύντομη εμφάνιση πριν από το τρίωρο ντοκιμαντέρ και είπε στο κοινό «να αισθανθεί ελεύθερο να νιώσει». Η Tέιλορ Σουίφτ, της οποίας η ταινία έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων νωρίτερα φέτος, ήταν επίσης εκεί. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η κόρη της Μπιγιονσέ, Blue Ivy.

Άλλοι καλεσμένοι ήταν η σταρ των Destiny's Child, Michelle Williams, ο μουσικός will.i,am, ο πρώην συντάκτης της Vogue Edward Enniful και η ηθοποιός Vivica Fox. Όλοι φορούσαν «πολυτελή επίσημη ενδυμασία», όπως έγραφε ο ενδυματολογικός κώδικας της πρόσκλησης.

Η Σουίφτ έδωσε το παρών μετά την παρουσία της Μπιογιονσέ στην πρεμιέρα της δική της ταινίας για την περιοδεία της Eras στις 11 Οκτωβρίου. Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί φόρεμα Balmain και πόζαρε για φωτογραφίες με θαυμαστές - σε αντίθεση με την οικοδέσποινα, η οποία έκανε μια γρήγορη στάση στο «κόκκινο χαλί» με την Blue Ivy πριν αλλάξει ρούχα για να παρουσιάσει την ταινία.

Γυρισμένη σε 10 διαφορετικές χώρες, η ταινία καταγράφει όλη τη δράση εντός και εκτός σκηνής από την περιοδεία με τα περισσότερα έσοδα από μαύρο καλλιτέχνη και η όγδοη περιοδεία με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών. Εκτός από επιτυχίες όπως το Crazy In Love, το Cuff It και το Drunk In Love, οι θαυμαστές βλέπουν τις δημιουργικές μάχες της ποπ σταρ, τον αντίκτυπο της χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο και το πώς η κόρη της που έχασε ένα δόντι είχε προτεραιότητα σε οτιδήποτε συνέβαινε στη σκηνή.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι μια σεκάνς για τον θείο της Τζόνι που σχεδίασε τα πρώτα κοστούμια της Μπιγιονσέ στη σκηνή και του οποίου η αγάπη για τη μουσική house ενέπνευσε τα grooves της ντίσκο του άλμπουμ και της περιοδείας της. «Όπου κι αν πήγαινε, τα πράγματα γίνονταν καλύτερα», θυμάται η μητέρα της Μπιγιονσέ, Tίνα Νόουλς, στην ταινία. «Με βοήθησε να μεγαλώσω τα παιδιά μου και τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Ήταν σωτήρας»

Στην πρεμιέρα του Λονδίνου, η Μπιγιονσέ αφιέρωσε την ταινία στη μνήμη του. «Είμαι πραγματικά περήφανη που αυτή η ταινία βγαίνει την 1η Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Aids, προς τιμήν του θείου Τζόνι», είπε, αποσπώντας ένα τεράστιο χειροκρότημα από το κοινό - πολλοί από τους οποίους είχαν δουλέψει και παίξει στην περιοδεία.

Η ταινία προβλήθηκε στο Leicester Square Odeon του Λονδίνου πριν από τη γενική της κυκλοφορία. Με τα εισιτήρια VIP να κοστίζουν έως και 2.781 ευρώ, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να φτάσουν σε κοντινή απόσταση από την «Queen Bey» αυτό το καλοκαίρι. Γι'αυτό και αναμένεται να κατακλύσουν τις αίθουσες.