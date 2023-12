Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το λαμπερό πάρτι για τα γενέθλιά της και το απρόοπτο που χάλασε τη βραδιά

Τα γενέθλια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέτος, ήταν οικογενειακή υπόθεση.

Η ποπ σταρ γιόρτασε τα 42 της χρόνια με ένα πάρτι στο Λος Άντζελες το βράδυ της Παρασκευής (1.12), με τη μητέρα της Λιν και τον αδερφός της Μπράιαν να δίνουν το παρών, επιβεβαίωσε το PEOPLE. «Το να είμαστε μαζί και να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για την οικογένεια», δήλωσαν σύμφωνα με πηγές.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, η 68χρονη Λιν εθεάθη να φεύγει από τον χώρο του πάρτι το πρωί του Σαββάτου, προφανώς αφού πέρασε τη νύχτα εκεί μετά την εκδήλωση. Η παρουσία της στον εορτασμό γενεθλίων της κόρης της επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της τραγουδίστριας ότι οι δυο τους είχαν επιδιορθώσει τη ρήξη της σχέσης τους. Σε ανάρτηση στο Instagram εκείνη την εποχή, η Μπρίτνεϊ αποκάλυψε ότι η μαμά της είχε επισκεφτεί πρόσφατα το σπίτι της για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

«Η γλυκιά μου μαμά εμφανίστηκε στο κατώφλι μου χθες μετά από 3 χρόνια... έχει περάσει πολύς καιρός... με την οικογένεια πάντα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να επιλυθούν... αλλά ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές» έγραφε, πριν απευθυνθεί ευθέως στη μητέρα της.

«Αφού μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτό που κρατούσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορέσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά!» συνέχισε εκείνη. «Σ'αγαπώ τόσο πολύ! Είμαι τόσο ευλογημένη που μπορούμε να πιούμε καφέ μαζί μετά από 14 χρόνια! Πάμε για ψώνια μετά!»

Η ποπ σταρ μοιράστηκε επίσης πρόσφατα συγκινητικά λόγια για τον 46χρονο Μπράιαν που έδειχναν μια βελτιωμένη σχέση μεταξύ των αδερφών. Σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 28 Νοεμβρίου, απέτισε φόρο τιμής στον «μεγάλο αδερφό» της δίπλα σε μια φωτογραφία του με πράσινο κοστούμι εργασίας και καπέλο. «Ο μεγάλος μου αδερφός που είναι σαν μπαμπάς και ο καλύτερός μου φίλος. Δεν είμαι σίγουρη όμως τι συμβαίνει με αυτή τη στολή!» σημείωνε στη λεζάντα.

Ενώ η Μπρίτνεϊ γιόρτασε τα γενέθλιά της με τους συγγενείς και τους υπόλοιπους καλεσμένους του πάρτι της, φαίνεται ότι η γεμάτη διασκέδαση βραδιά τελείωσε με λίγο άγχος. Η νικήτρια των Grammy μοιράστηκε σε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο ότι ο σκύλος της «Σνόου» έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στον κτηνίατρο αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Μην ανησυχείτε για τη Σνόου είναι καλά», έγραψε η Μπρίτνεϊ στην ανάρτησή της, αναφερόμενη στο μικρό σκυλάκι που παρουσίασε τον Αύγουστο ως «τη νέα άφιξη [sic] στην οικογένεια. «Πήγα στον κτηνίατρο έκτακτης ανάγκης στη μέση της νύχτας... βιαστικά». «Μοιάζω κυριολεκτικά με το κορίτσι στο All Dogs Go to Heaven ντυμένη σαν άντρας που του λένε να βάλει στοιχήματα!» πρόσθεσε χαριτολογώντας για το ξενύχτι της.

Όταν η Μπρίτνεϊ παρουσίασε τον «Σνόου» η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα αξιολάτρευτο βίντεο με το λευκό σκυλί να εξερευνά το νέο του σπίτι και να δένεται με την τραγουδίστρια του «Toxic». Το βίντεο απαθανάτισε το ζευγάρι αγκαλιά στο κρεβάτι και το μικροσκοπικό ζώο να μασάει μια πιπίλα. Η Μπρίτνεΐ αστειεύτηκε ακόμη και πώς το κουτάβι είχε ήδη τη «μαμά» της τυλιγμένη γύρω από το πόδι της. "Είναι ο κόσμος της, και απλά ζούμε σε αυτόν» είπε.

Τον Οκτώβριο έδειξε το μοντέρνο, πανάκριβο ρούχο που είχε αγοράσει για το σκυλάκι της. «Το πρώτο μπικίνι Gucci της Snow… έχει ακόμη και φούστα για να το συνοδεύσει», έγραψε δίπλα σε μια εικόνα του σετ. «Δεν είχα ποτέ τίποτα Gucci στη ζωή μου... όλοι οι φίλοι μου είχαν πάντα επώνυμα τα πάντα! Οι επωνυμίες δεν μου άρεσαν ποτέ… αλλά θα το πάρω για το μωρό μου!»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μπρίτνεΐ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με τη σκυλίτσα να τρέχει στο σπίτι και να παίζει με την πιπίλα της. Στο κλιπ, η Spears έβαλε βρετανική προφορά καθώς προσποιήθηκε ότι μιλούσε τον Snow. "Ω, μαμά, πήρα το πασί μου. Σε παρακαλώ, τρέξε κοντά μου", ψέλλισε. Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα: «Είμαι ευγνώμων στους θαυμαστές και στους αναγνώστες μου».