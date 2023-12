Aντέλ: Το «ευχαριστώ» στη μητέρα του συζύγου της - «Μεγάλωσες έναν σωστό άνδρα»

Η Αντέλ ευχαρίστησε την αείμνηστη μαμά του Ριτς Πολ που μεγάλωσε έναν άντρα που δεν πιστεύει ότι η «δύναμη μιας γυναίκας μειώνει» τη δική του

Μετά την αποδοχή του βραβείου Sherry Lansing Leadership Award του «The Hollywood Reporter», η Αντέλ ευχαρίστησε τη μητέρα της και την αείμνηστη μαμά του συντρόφου της. Στην ομιλία της για την παραλαβή του βραβείου, η τραγουδίστρια του «Easy on Me» ευχαρίστησε τη μητέρα του αγαπημένου της, Μινέρβα Μάρτιν που μεγάλωσε τον γιο της ως «σωστό άντρα».

«Πραγματικά έχω πολλούς άντρες στη ζωή μου που αγαπώ και με αγαπούν, αλλά στο πνεύμα της ημέρας (...), θα ευχαριστήσω τις μητέρες τους και όχι αυτούς», είπε η 35χρονη βραβευμένη με Grammy σταρ. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Mινέρβα Μάρτιν», συνέχισε. «Την ευχαριστώ που μεγάλωσε [έναν] καλό άντρα που [δεν] πιστεύει ότι η δύναμη μιας γυναίκας μειώνει τη δική τους δύναμη».

Η τραγουδίστρια του «Hello» κατέληξε, «Αυτός είναι ένας σωστός άνθρωπος. Ευχαριστώ» Η Aντέλ και ο Πολ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί δημόσια σε έναν αγώνα του NBA τον Ιούλιο του 2021. Αφού εντοπίστηκαν στο κοινό, μια πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι η καλλιτέχνης έβγαινε με τον αθλητικό πράκτορα για «μερικούς μήνες»

Τον Οκτώβριο, ο Πολ είχε μιλήσει στο PEOPLE για τη σχέση του με την τραγουδίστρια ενώ στα νέα του απομνημονεύματα «Lucky Me: A Memoir of Changing the Odds» εξήγησε το βαθύ τραύμα που αντιμετώπισε έχοντας μια μητέρα που πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την πρώιμη παιδική του ηλικία που μεγάλωσε σε μια περιοχή του Κλίβελαντ γεμάτη εγκληματικότητα στις δεκαετίες του '80 και του '90.

«Είχα χτίσει αυτόν τον τοίχο ως μικρό παιδί», είπε, προτού προσθέσει, «για να έχω την κατανόηση να προχωρήσω και να ξέρω ότι δεν θα είναι εκεί. Όπως, η μαμά δεν έρχεται σπίτι». Ο 41χρονος Πολ πρόσθεσε ότι το βάθος του παιδικού του τραύματος είναι αυτό που αντηχούσε περισσότερο στην Aντέλ «Ήταν πολύ συγκινητικό», είπε σχετικά με την απάντηση της σταρ στο βιβλίο του. «Πιστεύω ότι πολλά από αυτά πιθανότατα έφτασαν στο σπίτι, οπότε ναι, ήταν μια δύσκολη ανάγνωση [για εκείνη]».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την αντίδρασή της για τα απομνημονεύματα του Πολ στο Hollywood Reporter. «Ήταν πολύ συγκινητικό που διάβασα για τη μαμά του, γιατί προφανώς δεν είναι μαζί μας, οπότε δεν την έχω γνωρίσει ποτέ», είπε. «Και είναι τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του Ριτς και των παιδιών και της μαμάς των παιδιών». «Αλλά τα ήξερα όλα», συνέχισε «Του ήταν δύσκολο να το γράψει αυτό».

Η Aντέλ αναφέρθηκε στον Πολ ως «σύζυγό» της κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με έναν θαυμαστή τον Σεπτέμβριο, πυροδοτώντας φήμες γάμου. Είναι «εκπληκτικά χαρούμενη με τον Ριτς και ποτέ δεν ήταν πιο δυναμική, εμπνευσμένη και ασφαλής», είπε μια πηγή στο PEOPLE τον Νοέμβριο. «Όλοι θα θέλαμε να είμαστε τόσο ευτυχισμένοι όσο η Aντέλ».