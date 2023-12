Σελένα Γκόμεζ: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με γνωστό μουσικό παραγωγό - Η τρυφερή φωτογραφία

Η Σελένα Γκόμεζ επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο, καθώς αποκάλυψε ότι βγαίνουν κρυφά εδώ και έξι μήνες

Η 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός Σελένα Γκόμεζ επιβεβαίωσε τη σχέση της με μία κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε στα stories της στο Instagram την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου. Στο στιγμιότυπο έχει το κεφάλι της στον ώμο του, ενώ το πρόσωπο του Μπένι Μπλάνκο δε φαίνεται στην εικόνα.

Αποκάλυψε επίσης ότι έχουν σχέση εδώ και έξι μήνες και ότι της φέρεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Η Σελένα και ο Μπένι ακολουθούν ήδη ο ένας τον άλλον στο Instagram, ενώ τον ακολουθεί και η μαμά της, Mάντι Τίφι΄.

Ένα μήνα πριν, η Σελένα είχε σχολιάσει την ανάρτηση του Μπένι στο Instagram σχετικά με το νέο του βιβλίο μαγειρικής «Open Wide». Εγραψε απλώς «Επιτέλους» προσθέτοντας emojis με τα χέρια ψηλά. Το αναδημοσίευσε επίσης στις ιστορίες της και είπε: «Ένα από τα αγαπημένα μου που κυκλοφορεί ένα βιβλίο μαγειρικής [sic]».

Όσο για τον Μπένι Μπλάνκο σε μία πρόσφατη ανάρτηση «ανέβασε» ένα χειρόγραφο σημείωμα που λέει ότι είναι από την κοπέλα του, καθώς το κρατά στον αέρα εμποδίζοντας ελαφρώς μια γυναίκα που κοιμάται μπροστά του και η οποία φαινομενικά μοιάζει με τη Σελένα.

Τον Ιούλιο, ο 35χρονος μουσικός παραγωγός παρακολούθησε το πάρτι των 31ων γενεθλίων της Σελένα, με το χέρι του γύρω από τη μέση της- καθώς στεκόταν πίσω της. Η Σελένα είχε στο παρελθόν υπαινιχθεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τoy εορταστικού σόου «Selena + Chef» ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον, αλλά δεν έδωσε υποδείξεις για το ποιος.

Οι δυό τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε τρία τραγούδια μεταξύ των οποίων η δημιουργία του 2021 με τίτλο I can't Get Enough. Η Γκόμεζ είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Zayn Malik και τον Andrew Taggart από τους Chainsmokers., αλλά και με τον Justin Bieber από το 2009 έως τις αρχές του 2018 και τον Nick Jonas. Φέρεται να είχε επίσης συναψει σύντομες σχέσεις με τους Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, Samuel Krost και Niall Horan.