Πρίγκιπας Χάρι: Σε δίκη «πάει» η υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης κατά της Μail On Sunday

Η αξίωση του πρίγκιπα Χάρι για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του εκδότη της Mail on Sunday πρέπει να δικαστεί, αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σε μία πρώτη ήττα για τον δούκα του Σάσεξ

Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε μια προσπάθεια να απορρίψει μέρος της υπεράσπισης των εκδοτών του Mail on Sunday σε μια υπόθεση συκοφαντίας. Ο Δούκας του Σάσεξ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL) για ένα άρθρο του Φεβρουαρίου 2022 που περιγράφει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις ασφαλείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας προσπάθησε να κρατήσει μυστική μια νομική διαμάχη για τη συμφωνία ασφαλείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δικαστής είπε ότι η ειλικρινής υπεράσπιση της γνώμης του ANL είχε «πραγματική προοπτική επιτυχίας και θα πρέπει να προχωρήσει στη δίκη». Η ειλικρινής υπεράσπιση της γνώμης αναφέρεται στην προστασία ατόμων ή οργανώσεων από το να θεωρηθούν υπεύθυνοι για συκοφαντική δυσφήμιση σε περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις γίνονται ως απόψεις και όχι ως ψευδείς δηλώσεις γεγονότων.

Οι δικηγόροι του Χάρι είχαν κάνει λόγο για «επίθεση στην εντιμότητα και την ακεραιότητά του» κάτι που όπως είπαν υπονόμευε το φιλανθρωπικό του έργο και τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Η ANL υποστηρίζει ότι το άρθρο εξέφρασε μια «ειλικρινή γνώμη» και δεν προκάλεσε «σοβαρή βλάβη» στη φήμη του Χάρι, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό. Σε μια ακρόαση τον Μάρτιο, οι δικηγόροι του δούκα ξεκίνησαν μια προσπάθεια να απορριφθεί η υπεράσπιση του ANL και να εκδοθεί η απόφαση υπέρ του χωρίς δίκη.