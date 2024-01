Κέιτ Μίντλετον: Τα «περαστικά» από την ερωμένη του Ουίλιαμ - Ποια είναι η μαρκησία Ρόουζ Χάνμπερι

Η μαρκησία του Χολμεντελέϊ, Σάρα Ρόουζ Χάνμπερι, πρώην μοντέλο και ερωμένη σύμφωνα με τις φήμες του πρίγκιπα Ουίλιαμ, προσεύχεται για την ταχεία ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον. Η ταραγμένη σχέση των δύο γυναικών και το όργιο φημολογίας

Η 39χρονη μαρκησία του Χολμεντελέϊ, Σάρα Ρόουζ Χάνμπερι, πρώην μοντέλο έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο των πιο καυτών κουτσομπολιών για την τρυφερή σχέση που της «χρεώνουν» με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλαμ. Το όνομά της αυτές τις μέρες ήρθε για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο με αφορμή την περιπέτεια υγείας της Κέιτ Μίντλετον που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία εντός και εκτός Βρετανίας.

Όπως όλοι οι Βρετανοί πολίτες και όχι μόνον, η φερόμενη «ερωμένη» του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανησυχεί για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον και φέρεται να στέλνει τις προσευχές και την αγάπη της στην πριγκίπισσα Κέιτ, γράφει ο σκανδαλοθηρικός Τύπος.

Η Ρόουζ,ο φημολογούμενος έρωτας του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «άσπονδη» φίλη της μελλοντικής βασίλισσας, φέρεται να ρωτάει συστηματικά για την υγεία της. «Οι γείτονες της Κέιτ στο Νόρφολκ, ο Μαρκήσιος και η Μαρκησία του Χολμεντελεϊ, Ντέιβιντ και Ρόουζ, έστειλαν τις προσευχές και την αγάπη τους στην πριγκίπισσα εν μέσω ανησυχιών για την υγεία της. Ανησυχούν πολύ και προσεύχονται για την ταχεία ανάρρωση της μελλοντικής βασίλισσας μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην Κλινική του Λονδίνου». ανέφερε οικείος του ζεύγους.

H μαρκησία που έγινε «πέτρα» του σκανδάλου

Ένας φίλος της οικογένειας ισχυρίστηκε στο παρελθόν ότι δεν υπήρξε ποτέ εχθρότητα μεταξύ της Κέιτ και της Ρόουζ. Οι φήμες ήταν όλες ένα «σωρός σκουπίδια» είπε, προσθέτοντας ότι η αριστοκρατική οικογένεια είναι παραδοσιακή σύμμαχος του Στέμματος και θα είναι πάντα εκεί για τα μέλη της βασιλικής οικογένεας.

Πέρυσι τον Αύγουστο, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινομενικά πείραζε τον σύζυγό της καθώς συμμετείχε στο 24ωρο μουσικό φεστιβάλ της ελίτ στο Norfolk με τη Χάνμπερι και διασκέδασε περνώντας λίγο χρόνο μαζί της. Οι φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργίασαν για μία πιθανή σχέση του μελλοντικού βασιλιά με το πρώην μοντέλο το 2019, καθώς κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι οι δυό τους δεν είναι απλά φίλοι.

Αρκετές φωτογραφίες της υποτιθέμενης σχέσης του Ουίλιαμ και της Ρόουζ έκαναν επίσης τον γύρο του διαδικτύου εκείνη την εποχή. Πληροφορίες μάλιστα έλεγαν οτι η Κείτ προσπαθούσε να βγάλει σταδιακά τη Ρούζ από τον κύκλο των φίλων της. Οι κακές γλώσσες μάλιστα υποστηρίζουν οτι το παλάτι έσπευσε να κουκουλώσει την «ανάρμοστη» σχέση της Ρόουζ Χάνμπερι με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στο βιβλίο τουμε τίτλο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival». ο Όμιντ Σκόμπι έγραψε οτι το Παλάτι του Κένσινγκτον έκανε τα πάντα για να σταματήσουν οι φήμες που ήθελαν τον Ουίλιαμ να απατάει την Κέιτ Μίντλετον με την μακροχρόνια φίλη της βασιλικής οικογένειας.

Toν Ιούνιο του 2009 η Ρόουζ Χάνμπερι, πρώην μοντέλο και συνεργάτης του Συντηρητικού πολιτικού Μάικλ Γκόουβ παντρεύτηκε τον λόρδο Χολμεντελέϊ με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Eίναι κόρη του web designer Τίμοθι Χάνμπερι και της σχεδιάστριας μόδας Εμα Χάνμπερι Λόνγκμαν και ζουν στο Houghton Hall του Νόρφολκ