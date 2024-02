ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε στα 36 της η γνωστή πορνοστάρ Κάγκνεϊ Λιν Κάρτερ

ΗΠΑ: Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Κάγκνει Λιν Κάρτερ έδωσε τέλος στη ζωή της

Η σταρ των ταινιών για ενήλικες Kάγκνεϊ Λιν Κάρτερ, η οποία, σύμφωνα με φίλους, πάλευε με την ψυχική υγεία, έδωσε τέλος στη ζωή της την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μόλις 36 ετών.

Η Κάρτερ πέθανε την Πέμπτη στο Οχάιο, σύμφωνα με αρχεία που εξετάστηκαν για πρώτη φορά από το TMZ και η αστυνομία απέδωσε τον θάνατό της σε αυτοκτονία. Μια σελίδα GoFundMe μνημονεύει την Kάρτερ για την ομορφιά της και την αγάπη της για τον χορό και το τραγούδι. «Η Κάγκνεϊ ήταν ευγενική. Ήταν γενναιόδωρη. Όσο κρύος και αν είναι ο κόσμος, η Kάγκνεϊ έφερε μαζί της ένα φως», έγραψαν δύο φίλες της.

Τα χρήματα θα διατεθούν στη μητέρα της, Τίνα, για να βοηθήσουν στο κόστος της κηδείας της και επιπλέον κεφάλαια θα διατεθούν για τη διάσωση ζώων. Οι φίλες της Ρέιτσελ και Μέγκαν έγραψαν: «Δυστυχώς, παρά τα πολλά εντυπωσιακά επιτεύγματα και τα ταλέντα της, η Κάγκνεϊ πάλεψε με προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς περνούσαν τα χρόνια».

«Όσο μόνη κι αν ένιωθε αναμφίβολα μέσα στα όρια του κεφαλιού της, συνέχισε να προσπαθεί να εμφανίζεται για τους φίλους της και την κοινότητα που νοιαζόταν για αυτήν», είπαν οι φίλοι της, που τη γνώριζαν μέσα από τα στούντιο γυμναστικής. «Έδωσε τις δικές της μάχες με την ίδια επιμονή και ορμή που έδειξε σε κάθε άλλο τομέα της ζωής της, με όση περισσότερη δύναμη μπορούσε».

Το GoFundMe, το οποίο συγκεντρώνει χρήματα για τα έξοδα μνήμης, δήλωσε ότι «αυτοκτόνησε τραγικά τη ζωή της» στο σπίτι της. Η Κάρτερ ξεκίνησε στη βιομηχανία της πορνογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Official Silence of the Lambs Parody και Not Married with Children XXX. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε πολλά βραβεία και ήταν υποψήφια για πολλά βραβεία σύμφωνα με το προφίλ της στο IMDb.