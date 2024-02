Η κυνική ομολογία Κάρολου που «συνέτριψε» την Νταϊάνα την παραμονή του γάμου τους

Η νευρικότητα της 20χρονης Νταϊάνας την ημέρα του γάμου της με τον τότε διάδοχο του βρετανικού θρόνου, είχε άλλη αιτία, πολλή πικρή...

Μπορεί να μην αποδείχτηκε ένας παραμυθένιος γάμος, αλλά όταν ο βασιλιάς Κάρολος παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο , την πριγκίπισσα Νταϊάνα, λίγοι γνώριζαν τι γινόταν στα παρασκήνια.

Σχεδόν πριν από 43 χρόνια η αείμνηστη πριγκίπισσα εντυπωσίασε καθώς περπατούσε στον διάδρομο του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό για να παντρευτεί τον τότε διάδοχο του θρόνου σε έναν γάμο που θα μπορούσε να είχε βγει κατευθείαν από ένα βιβλίο ιστοριών. Η Νταϊάνα, η οποία ήταν μόλις 20 ετών τότε και είχε συναντήσει τον Κάρολο μόνο λίγες φορές, φαινόταν - όπως ήταν αναμενόμενο - νευρική μπροστά στους 3.500 ανθρώπους μέσα στον καθεδρικό ναό και στα δισεκατομμύρια που παρακολουθούσαν στο σπίτι.

Αλλά σύμφωνα με μια φίλη της Νταϊάνα, δεν ένιωθε μόνο νευρικότητα. Ήταν επίσης συντετριμμένη δεδομένου ότι το προηγούμενο βράδυ, ο Κάρολος προφανώς της είχε ομολογήσει ότι «δεν ήθελε να πάει στο γάμο με ψευδείς προϋποθέσεις». Και η φίλη και αστρολόγος της Νταϊάνα, Πένυ Θόρντον, η οποία συνεργάστηκε στενά με την πριγκίπισσα, ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος είπε στη συνέχεια στην αρραβωνιαστικιά του ότι δεν την αγαπούσε.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του ITV The Diana Interview: Revenge Of A Princess, είπε: «Ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που μου είπε η Νταϊάνα ήταν ότι το βράδυ πριν από το γάμο ο Κάρολος της είπε ότι δεν την αγαπούσε..."Πιστεύω ότι ο Κάρολος δεν ήθελε να πάει στο γάμο με ψευδείς βάσεις. Ήθελε να είναι ξεκάθαρος μαζί της και ήταν καταστροφικό για την Νταϊάνα. Εκείνη δεν ήθελε να προχωρήσει στον γάμο σε εκείνο το σημείο, σκέφτηκε ακόμα και να μην πάει».Όμως, παρά τις ανησυχίες και από τις δύο πλευρές, ο γάμος προχώρησε την επόμενη μέρα. Στο βιβλίο για την Καμίλα που ονομάζεται The Duchess: The Untold Story, η βασιλική συγγραφέας Penny Junor ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος πίστευε ότι ο γάμος ήταν ένα λάθος, αλλά ήξερε ότι ήταν πολύ αργά για να αποσυρθεί. Γράφει: «Ο Κάρολος δεν ήταν πεπεισμένος ότι έκανε το σωστό όταν παντρεύτηκε την Νταϊάνα, αλλά δεν υπήρχε διέξοδος και, ενισχυμένος από την ελπίδα ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά όταν παντρεύονταν, υιοθέτησε ένα γενναίο πρόσωπο».

Αλλά ο Κάρολος δεν ήταν προφανώς ο μόνος με αμφιβολίες - η Νταϊάνα λέγεται επίσης ότι είχε δεύτερες σκέψεις και το είπε στις αδερφές της πριν από το γάμο. Στο βιβλίο του Diana: Her True Story, ο Andrew Morton έγραψε ότι η Diana είπε: "Δεν μπορώ να τον παντρευτώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αυτό είναι απολύτως απίστευτο. Φέρεται ότι της είπαν ότι ήταν πολύ αργά για να αποσυρθεί γιατί "το πρόσωπό σου είναι [ήδη] στις πετσέτες τσαγιού».

Ένα χρόνο μετά τον παραμυθένιο γάμο τους, ο Κάρολος και η Νταϊάνα υποδέχθηκαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και αργότερα τον Πρίγκιπα Χάρι , αλλά το ζευγάρι χώρισε το 1992 μετά την κατάρρευση του γάμου τους. Χώρισαν το 1996, μόλις ένα χρόνο πριν πεθάνει τραγικά η Νταϊάνα σε τροχαίο στο Παρίσι. Το 2005, ο Κάρολος παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του Καμίλα, η οποία είναι τώρα βασίλισσα.

Πηγή: Mirror