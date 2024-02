Μπεν Άφλεκ στη Τζένιφερ Λόπεζ: «Μην εκθέτεις τη ζωή μας στα social media» - Πώς άλλαξε γνώμη

Ο Μπεν Άφλεκ είχε πει στην Τζένιφερ Λόπεζ οτι δεν θέλει να εκθέτουν τις προσωπικές τους στιγμές στα social media, υποχώρησε ωστόσο γιατί κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι για την αγαπημένη του

Όταν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους το 2021 μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες χωρισμού, ο ηθοποιός είχε ένα αίτημα. Η Λόπεζ έχει 253 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και ο Άφλεκ δεν ήθελε η σχέση τους να γίνει «βορά» στα αδιάκριτα μάτια, αποκάλυψε στο νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Greatest Love Story Never Told»

Όταν τη συνάντησα ξανά, της είπα: «Άκου, ένα από τα πράγματα που δεν θέλω είναι μια σχέση στα social media», θυμάται ο 51χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης. «Τότε κατάλαβα ότι δεν ήταν δίκαιο να το ζητάω. Είναι σαν να παντρεύεσαι έναν καπετάνιο και να του λες: δεν μου αρέσει το νερό».

Παρά τους φόβους του Aφλεκ το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Απρίλιο του 2022 και παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο. Έκτοτε η 54χρονη Λόπεζ μοιράστηκε κατά καιρούς φωτογραφίες και βίντεο του Άφλεκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της, ανάμεσά τους και ένα γλυκό βίντεο με τους δυό τους να τραγουδούν το «(What A) Wonderful World» του Sam Cooke στο αυτοκίνητο για τα γενέθλιά του τον Αύγουστο.

«Είμαστε απλώς δύο άνθρωποι με διαφορετικά είδη προσεγγίσεων που προσπαθούμε να μάθουμε να συμβιβαζόμαστε», λέει ο Άφλεκ. Η Λόπεζ έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για τους τρόπους με τους οποίους ο Άφλεκ νιώθει άβολα κάθε φορά που βρίσκεται στο προσκήνιο, ειδικά ως πηγή έμπνευσης πίσω από το νέο της άλμπουμ «This Is Me…Now» και τη συνοδευτική οπτική ταινία This Is Me…Now: A Love Story.

«Δεν νομίζω ότι [ο Μπεν] αισθάνεται πολύ άνετα με το να τα κάνω όλα αυτά», λέει. «Αλλά με αγαπάει, ξέρει ότι είμαι καλλιτέχνης και θα με στηρίξει με κάθε τρόπο γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να με εμποδίσει να κάνω τη μουσική που έκανα… δεν θέλει να με σταματήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνεται άνετα να αποτελεί έμπνευση».

Το «The Greatest Love Story Never Told» που βγαίνει στο φως σήμερα (27/2) και προσφέρει στους θαυμαστές μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας του φιλόδοξου νέου έργου της Λόπεζ. Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Jason Bergh, περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον στενό κύκλο της σταρ, καθώς και με τους μακροχρόνιους συνεργάτες της.

Στο ντοκιμαντέρ, η Λόπεζ αποκαλύπτει ότι ο Άφλεκ της έκανε ένα πολύ ξεχωριστό δώρο τα πρώτα τους Χριστούγεννα όταν επανενώθηκαν: ένα βιβλίο που περιελάμβανε κάθε γράμμα και email που είχαν ανταλλάξει εδώ και δύο δεκαετίες, το οποίο ονόμασε «The Greatest Love Story Never Told». Ο Άφλεκ συνόδευσε τη Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λος Άντζελες στις 13 Φεβρουαρίου και έλαβε ένα συγκινητικό «ευχαριστώ» από την σταρ καθώς ανέβαινε στη σκηνή πριν από την προβολή.

«Και μετά υπάρχει το άτομο που το ενέπνευσε αυτό για μένα, που με ενέπνευσε σε όλη μου τη ζωή είπε μεταξύ άλλων η Λόπεζ. «Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα και με βοήθησες να πιστέψω στον εαυτό μου. Και που με βοηθάς να μεγαλώνω κάθε μέρα. Ευχαριστώ για την οικογένεια που δημιουργήσαμε και τα παιδιά μας και ό,τι κάνεις για μένα» πρόσθεσε.