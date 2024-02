Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Λιούις

Ο καταξιωμένος κωμικός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Λιούις.

Ο καταξιωμένος κωμικός που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Ο πρίγκιπας του πόνου», σύμφωνα με το Associated Press, είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον το 2023.

Πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης μετά από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Τζεφ Άμπραχαμ.

Μεταξύ άλλων ο Λιούις έπαιξε δίπλα στην Τζέιμι Λι Κέρτις, στη σειρά του ABC «Anything But Love» και τον νευρωτικό πρίγκιπα Ιωάννη στο «Mel Brooks' Robin Hood: Men In Tights». Παρουσιάστηκε ξανά στη σειρά του HBO «Curb Your Enthusiasm».

«Είμαι παρανοϊκός με τα πάντα στη ζωή μου. Ακόμα και στο σπίτι. Στο στατικό ποδήλατό μου, έχω έναν καθρέφτη οπισθοπορείας, κάτι που δεν με ενθουσιάζει», αστειεύτηκε κάποτε επί σκηνής.

Το Comedy Central ονόμασε τον Λιούις έναν από τους 50 καλύτερους stand-up κωμικούς όλων των εποχών και κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού GQ με τους «πιο επιδραστικούς χιουμορίστες του 20ου αιώνα». Προσέφερε το χιούμορ του για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των Comic Relief και Comedy Gives Back.