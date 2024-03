Πάπας Φραγκίσκος κατά της ιδεολογίας του φύλου: «Διαγράφει τις διαφορές και τα κάνει όλα ίδια»

Σύμφωνα με τον Πάπα Φραγκίσκο η διαγραφή της διαφοράς είναι η διαγραφή της ανθρωπότητας

Ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε επικριτικός σχετικά με την ιδεολογία του φύλου σε σημερινή του ομιλία.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνάντηση, αυτή η συνάντηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, γιατί σήμερα ο χειρότερος κίνδυνος είναι η ιδεολογία του φύλου, που ακυρώνει τις διαφορές», είπε ο Πάπας κατά τη διάρκεια ομιλίας προς τους συμμετέχοντες στο συνέδριο «Άνδρας-Γυναίκα εικόνα του Θεού. Για μια ανθρωπολογία κλήσεων».

«Ζήτησα να γίνουν μελέτες σχετικά με αυτήν την άσχημη ιδεολογία της εποχής μας που διαγράφει τις διαφορές και τα κάνει όλα ίδια. Η διαγραφή της διαφοράς είναι η διαγραφή της ανθρωπότητας. Άνδρας και γυναίκα, όμως, βρίσκονται σε γόνιμη «ένταση». Θυμάμαι ότι διάβασα ένα μυθιστόρημα από τις αρχές του εικοστού αιώνα, γραμμένο από τον γιο του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρυ (επιμ. Robert Hugh Benson): The Lord of the World. Το μυθιστόρημα μιλάει για το μέλλον και είναι προφητικό, γιατί δείχνει αυτή την τάση να διαγράφει όλες τις διαφορές. Είναι ενδιαφέρον να το διαβάσετε, αν έχετε χρόνο να το διαβάσετε, γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα του σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν προφήτης».