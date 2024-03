Κάιλι Μινόγκ: Αποθεώθηκε στη σκηνή των Brit Awards - Τιμήθηκε με το βραβείο Global Icon

Η Κάιλι Μινόγκ ξεσήκωσε το κοινό των Brit Awards ερμηνεύοντας τις μεγάλες της επιτυχίες επί σκηνής

Η Κάιλι Μινόγκ έλαβε το βραβείο Global Icon στα Brit Awards που έλαβαν χώρα το βράδυ του Σάββατου στην O2 Arena στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα έκλεισε τη βραδιά με μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το βραβείο στην Αυστραλιανή ποπ σταρ απένειμε η Dua Lipa, η οποία επίσης τραγούδησε στην τελετή, ενώ κατέκτησε το βραβείο Pop Act. Η Μινόγκ είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία όπου μετρά εννέα άλμπουμ στην κορυφή της βρετανικής λίστας και εφτά σίνγκλς επίσης στο νούμερο ένα, μέσα στην καριέρα της των τριάντα και πλέον ετών. Όπως ειπε και ο εκφωνητής στη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης «Η Κάιλι είναι δασκάλα της μουσικής επανεφεύρεσης».

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε όλους όσοι την στηρίζουν στην καριέρα της και όσους ακολούθησαν. «Θα αρχίσω να κλαίω με τη Ρέι», είπε για την τραγουδίστρια που έγραψε ιστορία αφού έλαβε έξι βραβεία στην φετινή απονομή.

AP

«Είναι μια ζωή. 36 χρόνια εμπειριών μαζί και αυτό που με συγκινεί είναι η αγάπη για τη μουσική και η σύνδεση με τους ανθρώπους». Συμπλήρωσε δε ότι «Ένα κομμμάτι του εαυτού μου είναι ακόμα 14 χρονών, στο δωμάτιό της και ονειρεύεται να κάνει μουσική και να είναι σε αυτή τη βιομηχανία», ενώ προέτρεψε όσους σπουδάζουν μουσική να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Η Κάιλι Μινόγκ έκλεισε την βραδιά τραγουδώντας ένα medley των επιτυχιών της. Βγήκε στη σκηνή με ένα αστραφτερό κόκκινο φόρεμα, ενώ υψωνόταν πάνω από τη σκηνή σε μία πλατφόρμα τραγουδώντας «Padam Padam».

Μόλις η πλατφόρμα χαμήλωσε και έφτασε το επίπεδο της σκηνής, η Κάιλι άλλαξε ρούχα και ενώθηκε με τους χορευτές της σε ένα φουτουριστικό σκηνικό. Από το κόκκινο φόρεμα, πήγε στο μαύρο με λευκές λεπτομέρειες ξεσηκώνοντας το κοινό με την τεράστια επιτυχία του 2001 «Can't Get You Out of My Head».

Αυτό δεν ήταν ο μόνος... άσσος στο μανίκι της τραγουδίστριας, καθώς μία ομάδα χορευτών με μαύρους μανδύες και μάσκες ανέβηκε στη σκηνή, ενώ εκείνη έκανε ακόμα μία αλλαγή, για να αποκαλύψει ένα άσπρο σέξι φόρεμα πριν τραγουδήσει το «Love at First Sight».

Σας ευχαριστώ πολύ είπε κατεβαίνοντας στην πασαρέλα της κεντρικής σκηνής. «Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου σε αυτό το απίστευτο ταξίδι», συνέχισε πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το «All The Lovers».

