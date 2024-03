Δικαίωση για τον Τραμπ - Και με τη βούλα υποψήφιος - Άνοιξαν οι κάλπες για τη «Σούπερ Τρίτη»

Δικαίωση για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι το Κολοράντο δεν μπορεί να αποκλεί τον Τραμπ από τις προεδρικές εκλογές. Στις κάλπες σήμερα (5/3) 15 πολιτείες των ΗΠΑ για τη «Σούπερ Τρίτη», την πιο σημαντική αναμέτρηση των προκριματικών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τις προσπάθειες μεμονωμένων πολιτειών να αποκλείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την υποψηφιότητα για την προεδρία, με βάση μία μια συνταγματική ρήτρα κατά της εξέγερσης. Η ομόφωνη απόφαση είναι συγκεκριμένη για το Κολοράντο, αλλά παρακάμπτει επίσης τις προκλήσεις που τίθενται σε άλλες πολιτείες. Το Κολοράντο είχε αποκλείσει τον Τραμπ από τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων, υποστηρίζοντας ότι υποκίνησε την εξέγερση του Καπιτώλιο του 2021.

Το δικαστήριο έκρινε ότι μόνο το Κογκρέσο, και όχι οι πολιτείες, έχει αυτή την εξουσία. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο στον Τραμπ να λάβει μέρος στις προκριματικές εκλογές του Κολοράντο που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και όπως όλα δείχνουν θα αντιμετωπίσει μια ρεβάνς με τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου για τον Λευκό Οίκο.

«Μεγάλη νίκη για την Αμερική»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αμέσως μετά την απόφαση έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social Media οτι πρόκειται για μια «μεγάλη νίκη για την Αμερική». Το μήνυμα2024-03-05 07:56:05 ακολούθησε ένα email συγκέντρωσης χρημάτων που στάλθηκε στους υποστηρικτές της εκστρατείας του.

Μιλώντας από το κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγο της Φλόριντα, αμέσως μετά, είπε ότι η απόφαση ήταν «πολύ καλά σχεδιασμένη» και «θα συνεισφέρει στην ένωση της χώρας μας, την οποία χρειάζεται». «Δεν μπορείς να βγάλεις κάποιον από μια κούρσα γιατί ένας αντίπαλος θα το ήθελε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η υπουργός Εξωτερικών του Κολοράντο, Τζένα Γκρίσγουολντ, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη από την απόφαση και ότι «το Κολοράντο θα πρέπει να είναι σε θέση να απαγορεύει τις εξεγέρσεις που παραβιάζουν τον όρκο από το ψηφοδέλτιό μας». Στο ίδιο μήκος κύματος η ομάδα που προώθησε την υπόθεση στο Κολοράντο, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), ανέφερε σε δήλωση ότι ενώ το δικαστήριο «απέτυχε να ανταποκριθεί στη στιγμή», «η νίκη για τη δημοκρατία παραμένει: ο Τραμπ θα μείνε στην ιστορία ως υποκινητής εξέγερσης»

Το Μέιν και το Ιλινόις ακολούθησαν το Κολοράντο αποβάλλοντας τον Τραμπ από το ψηφοδέλτιο για παρόμοιους λόγους. Οι προσπάθειες και στις δύο αυτές πολιτείες τέθηκαν σε αναμονή, ενώ η αμφισβήτησή κατά της απόφασης του Κολοράντο κλιμακώθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτείες μπορούν να αποκλείσουν άτομα που κατέχουν ή επιχειρούν να κατέχουν κρατικό αξίωμα», αναφέρει η γνώμη του δικαστηρίου. «Αλλά δεν έχουν καμία εξουσία σύμφωνα με το Σύνταγμα να επιβάλλουν τη νομοθεσία σε σχέση με τα ομοσπονδιακά αξιώματα, ειδικά την προεδρία».

Οι κρίσιμες κάλπες-βαρόμετρο της «Σούπερ Τρίτης»

Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι στο Κολοράντο και σε 14 άλλες πολιτείες ψηφίζουν σήμερα σε μία μαραθώνια αναμέτρηση που ονομάζεται «Σούπερ Τρίτη». Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται ευρέως να επικρατήσει με συντριπτικό ποσοσό και να νικήσει τη μοναδική εναπομείνασα αντίπαλό του, την πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών Nίκι Χέιλι σε κάθε εκλογική μάχη.

Πάνω από το ένα τρίτο όλων των διαθέσιμων εκλεκτόρων τόσο για τις υποψηφιότητες των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών διακυβεύονται τη «Σούπερ Τρίτη». Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι ο κύριος υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών και δεν έχει ουσιαστικό αντίπαλο, το ίδιο και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες στην Ουάσιγκτον και τη Φλόριντα, όπως επίσης στη Νέα Υόρκη και τη Τζόρτζια. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσες από τις υποθέσεις θα εκδικαστούν πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, υπάρχουν ανησυχίες για την ηλικία του Μπάιντεν, τον χειρισμό των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, αλλά και την απάθεια των ψηφοφόρων. Οι δεκαπέντε πολιτείες όπου στήνονται σήμερα κάλπες για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι οι εξής: Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Μέιν, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Βόρεια Καρολίνα, Οκλαχόμα, Τενεσί, Τέξας, Βερμόντ και Βιρτζίνια (και οι δύο πολιτείες, Αλάσκα και Γιούτα που διοργανώνουν caucuses)

Το 2016, ο Τραμπ κέρδισε οκτώ από τις εν λόγω πολιτείες. Φέτος κέρδισε σχεδόν αναμέτρηση με τη βασική του αντίπαλο Νίκι Χέιλι, η οποία επικράτησε στην Ουάσιγκτον με 62,86% έναντι 33,22%, σε μία πρώτη συμβολική και όχι ουσιαστική νίκη, παραμονές της «Σούπερ Τρίτης»