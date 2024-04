Ράϊαν Γκόσλινγκ - Εύα Μέντες: «Είναι πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι, της λέει συνέχεια οτι είναι όμορφη»

Ο Ράϊαν Γκόσλινγκ έκανε ξεχωριστά τα πρόσφατα 50ά γενέθλια της συζύγου του Εύα Μέντες: «Είναι «πραγματικά ένα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι», λένε οι οικείοι τους

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ήξερε πώς να κάνει ξεχωριστά τα γενέθλια της Εύα Μέντες. Η Μέντες συμπλήρωσε τα 50 της χρόνια τον Μάρτιο και μια πηγή αποκάλυψε στο PEOPLE ότι ήταν μια «καταπληκτική» γιορτή, εν μέρει χάρη στον επί χρόνια αγαπημένο της. «Έδειχνε πολύ άνετη που έκλεισε τα 50. Ο Ράιαν της λέει συνεχώς ότι είναι όμορφη. Έκανε τα γενέθλιά της πολύ ξεχωριστά» λέει η πηγή.

Το ζευγάρι έχει δύο κόρες, την Esmeralda Amada, 9½ ετών και την Amada Lee, 8 ετών. «Η Eύα και ο Ράιαν είναι πραγματικά ένα τόσο ευτυχισμένο ζευγάρι. Υποστηρίζουν πολύ ο ένας τα πάθη του άλλου. Είναι επίσης ευγνώμονες για την οικονομική ελευθερία που τους δίνει η δουλειά τους και περνούν μαζί πολύ οικογενειακό χρόνο. Είναι εξαιρετικοί στο να εξισορροπούν τα πάντα», προσθέτει η πηγή.

Το ειδύλλιο του ζευγαριού ξεκίνησε αφού πρωταγωνιστούσαν μαζί στο The Place Beyond the Pines το 2012 και ο Γκόσλινγκ της έπλεξε το εγκώμιο τον Ιανουάριο, όταν τιμήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα. Ο 43χρονος ηθοποιός είπε σε μια ομιλία του: «Το πιο σημαντικό, γνώρισα το κορίτσι των ονείρων μου, την Εύα Μέντες, και έχω δύο ονειρεμένα παιδιά... Ονειρευόμουν μια μέρα να κάνω ταινίες και τώρα οι ταινίες έχουν κάνει η ζωή μου ένα όνειρο».

Σε μια πρόσφατη εμφάνιση στην εκπομπή Today, η Mέντες από την πλευρά της εξήγησε την επιλογή της να επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, ενώ ο Γκόσλινγκ συνέχιζε την υποκριτική. «Είμαι τόσο τυχερή που μπορούσα να έχω αυτόν τον χρόνο με τα παιδιά μου».

Η Μέντες είπε ότι όσο δουλεύει ακόμα, προτιμά να μην παίζει γιατί «η υποκριτική σε πάει αλλού. Σε απομακρύνει». Ήταν σχεδόν σαν μια μη λεκτική συμφωνία που ήταν σαν, «Εντάξει, αυτός θα δουλέψει και εγώ θα δουλέψω. Απλώς θα δουλέψω εδώ στο σπίτι», είπε. «Πήγε και έκανε τη δουλειά του. Τυχαίνει να είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Και την έκανε και γύρισε σπίτι»