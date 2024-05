Κένταλ Τζένερ: Πόζαρε τόπλες και ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη - Οι αποκαλυπτικές φωτό

Η Kένταλ Τζένερ «τρέλανε» τους θαυμαστές της, καθώς πόζαρε τόπλες σε μία σειρά απο άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα που έγιναν viral στο διαδίκτυο

Η Kένταλ Τζένερ προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της, καθώς πόζαρε σε άκρως αποκαλυπτικές φωτογραφίες για τη νέα καλοκαιρινή καμπάνια του κολοσσού FWRD. Το 28χρονο μοντέλο, που εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του καλοκαιρινού τεύχους της Vogue, παρουσίασε μια σειρά από σέξι μπικίνι στην πολύ εντυπωσιακή φωτογράφιση.

Σε ένα από τα πλέον σέξι στιγμιότυπα, η καλλονή καλύπτει το στήθος της ενώ ποζάρει τόπλες στο ντους. Αργότερα χαλάρωσε στην άκρη μιας πισίνας με ένα μπλε μπικίνι με κορδόνια, ενώ τα βρεγμένα της μαλλιά πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Ένας μυστηρώδης άνδρας εμφανίζεται επίσης στα κοινόχρηστα ντους εντελώς γυμνός, ενώ η Kένταλ φορούσε ένα cropped μπλουζάκι και κόκκινο μπικίνι. «Ποιος είναι αυτός» ρώτησαν πολλοί από τους ακόλουθούς της στο Instagram ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι ο φίλος θα έπρεπε να είναι ο πρώην της Μπαντ Μπάνι, αφού ξαναβρέθηκαν σε ένα άφτερ πάρτι του Met Gala νωρίτερα αυτό το μήνα. «Αυτός ο άντρας πήρε τη θέση του Μπάνι, δεν είναι δίκαιο»,σχολίασε κάποιος άλλος.

Η Kένταλ και ο πρώην αγαπημένος της έχουν κάνει μοντέλινγκ στο παρελθόν για την Gucci, οπότε θα μπορούσαν να έχουν συμπρωταγωνιστήσει στη νέα καμπάνια του FWRD. Το ίδιο μοντέλο εθεάθη επίσης να ξαπλώνει δίπλα της σε μια πισίνα καθώς φορούσε ένα χρυσό μπικίνι. Το νεαρό μοντέλο δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα από την καμπάνια του στα στο Instagram, προσθέτοντας στα ταγκ τη μάρκα FWRD και το όνομα του φωτογράφου της καμπάνιας, Cameron Hammond.

Η καλλονή της πασαρέλας έχει χρόνια εμπειρίας στο μόντελινγκ, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της νέας Vogue. Κατά τη διάρκεια της ειλικρινούς συνέντευξής της, αποκάλυψε ότι πέρασε «δύο δύσκολους μήνες», καθώς περιγράφει λεπτομερώς την 20ετή μάχη για τη διαχείριση του άγχους της.

Το μοντέλο μίλησε για τη συνεχιζόμενη μάχη με το άγχος και τον μοναδικό τρόπο που αντιμετωπίζει την αγωνία της ψυχικής υγείας στη νέα της φωτογράφιση με τη Vogue. «Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην είμαι ειλικρινής γι' αυτό. Στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ σταθερή, πραγματικά αισιόδοξη. Αλλά πέρασα δύσκολα δύο μήνες.

Δεν ήμουν ο εαυτός μου και οι φίλοι μου το βλέπουν. Είμαι πιο λυπημένη από το συνηθισμένο. Είμαι πολύ πιο ανήσυχη από το συνηθισμένο. Οπότε δεν πρόκειται να κάτσω εδώ και να συμπεριφέρομαι σαν να είναι όλα τέλεια. Αυτή είναι η ζωή και πάντα θα μιλάω ανοιχτά για αυτά τα συναισθήματα». Το σούπερ μόντελ είναι υπέρμαχος για την προάσπιση της ψυχικής υγείας και μιλάει ανοιχτά για τους αγώνες της με το άγχος στο Keeping Up With The Kardashians και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της για αρκετά χρόνια.