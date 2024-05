Λόπεζ-Άφλεκ: Χωρίζουν για τον ίδιο λόγο που πήραν χωριστούς δρόμους προ 20ετίας - Τι τους «διέλυσε»

Οι φήμες για τον γάμο της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ εξακολουθούν να οργιάζουν, ενώ γίνεται όλο και πιο σαφές οτι η σχέση τους καταρρέει για τον ίδιο λόγο που είχε διαλυθεί προ εικοσαετίας

Ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ «δεν είναι στην καλύτερή του φάση αυτή τη στιγμή» αποκαλύπτει πηγή κοντά στο ζεύγος στο περιοδικό People, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Οι φήμες για τα σύννεφα στη σχέση μεταξύ του 51χρονου ηθοποιού-σκηνοθέτη του Air και της τραγουδίστριας του «Waiting for Tonight» που φέρεται πλέον να ζουν χωριστά , φουντώνουν λιγότερο από δύο χρόνια αφότου παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας και το γιόρτασαν με μια γαμήλια δεξίωση στη Τζόρτζια που η ποπ σταρ αποκάλεσε «ονειρική».

Η πραγματικότητα όμως είναι πλέον σκληρή καθώς η εκρηκτική JLo και ο πιο συγκρατημένος Άφλεκ έχουν διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικές απόψεις για την προσωπική τους ζωή και τη δημοσιοποίησή της. Και όπως όλα δείχνουν ο παράγοντας αυτός που τους είχε χωρίσει πριν απο χρόνια, είναι και πάλι καταλυτικός.

«Της αρέσει να ανοίγει την καρδιά της στους θαυμαστές της και τον κόσμο», λέει μια πηγή κοντά στη σταρ, η οποία μένει στο σπίτι των 60 εκατομμυρίων δολαρίων του ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ ο Άφλεκ μετακόμισε λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά. «Εκείνος είναι πιο ενδοσκοπικός και ιδιωτικός. Η συμβίωσή τους ήταν δύσκολη καθημερινά».

Οι διαφορές τους αποκαλύφθηκαν στο «The Greatest Love Story Never Told της Lopez» ένα ντοκιμαντέρ που έκανε ενώ γύριζε την ταινία «This Is Me…Now: A Love Story». Ο Άφλεκ μίλησε μεταξύ άλλων για την αναζωπύρωση του έρωτά τους το 2021, 17 χρόνια μετά την κατάρρευση της σχέσης τους κάτω από το βάρος των παπαράτσι και της μανίας για κάθε πτυχή του ζεύγους «Μπένιφερ».

Όταν επανενωθήκαμε είπα: «Άκου, ένα από τα πράγματα που δεν θέλω είναι μια σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε ο Άφλεκ ο οποίος έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ. «Τότε κατάλαβα ότι δεν είναι δίκαιο να το λέω αυτό. Είναι κάπως σαν να παντρεύεται κανείς έναν καπετάνιο και να του πεις "Λοιπόν, δεν μου αρέσει το νερό".

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η Λόπεζ η οποία έχει τα 16χρονα δίδυμα Mαξ και Εμ με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι είναι «δύο άνθρωποι με διαφορετικούς τύπους προσεγγίσεων που προσπαθούν να μάθουν να συμβιβάζονται». Παρά τη συμμετοχή του ηθοποιού στο «The Greatest Love Story Never Told» και άλλα έργα, όπως το μουσικό της βίντεο «Jenny From the Block» το 2002, μια κινηματογραφική πηγή λέει ότι ποτέ δεν ένιωσε άνετα να παρουσιάσει τον έρωτά του με τη Λόπεζ στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν θέλησε ποτέ να σταθεί εμπόδιο σε αυτό που είναι ως καλλιτέχνης. «Πάντα εντυπωσιαζόταν που δουλεύει τόσο σκληρά και έχει πετύχει τόσα πολλά», λένε οικείοι τους. «Αλλά το άνοιγμα και η δημοσιότητα δεν είναι ο δικός του τρόπος». Η JLo ξεκινά μια περιοδεία 30 παραστάσεων στη Βόρεια Αμερική αυτό το καλοκαίρι για να προωθήσει το νέο της άλμπουμ και μπορεί να εκνευρίζεται ενίοτε που ο αγαπημένος της δεν είναι τόσο «δομημένος ή πειθαρχημένος γενικά όσο η Τζένιφερ», λέει πηγή της ταινίας. «Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά προκαλεί απογοήτευση».

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί στο ζευγάρι,. λένε καλά πληροφορημένες πηγές «Δεν ξέρω αν θα χωρίσουν ή αν αυτό είναι κάτι που θα επιλύσουν». Ένα πράγμα ωστόσο είναι σίγουρο: Αν και έχουν προβλήματα, μοιράζονται επίσης έναν βαθύ δεσμό που εκτείνεται σε δύο δεκαετίες. «Πάντα υπήρχαν συγκρούσεις για το στυλ τους και για το πώς χειρίζονταν τα ζητήματα, αλλά τίποτα δεν σταμάτησε την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια».