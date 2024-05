Viral ο Σούνακ: Ακόμη «τρολάρουν» τον Βρετανό πρωθυπουργό για την προκήρυξη εκλογών υπό βροχή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ ανακοίνωσε εθνικές εκλογές για τις 4 Ιουλίου, τερματίζοντας μήνες εικασιών. Στάθηκε έξω από το γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ υπό καταρρακτώδη βροχή και ανακοίνωσε κάλπες νωρίτερα από το αναμενόμενο, πυροδοτώντας ξεκαρδιστικά σχόλια και memes στο διαδίκτυο

Η αποφασιστικότητα του Ρίσι Σούνακ να προκηρύξει γενικές εκλογές υπό καταρρακτώδη βροχή χωρίς ομπρέλα τον έκανε viral σε όλο τον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά, καθώς ο «μουσκεμένος» Σούνακ αναγκάστηκε να υψώσει τη φωνή του πάνω από το τραγούδι της νίκης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος από το 1997, με τίτλο «Things Can Only Get», παιζόταν από τους διαδηλωτές στα μεγάφωνα έξω από τις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Ρίσι Σουνάκ, φορώντας ένα μαύρο μπλέιζερ, έπρεπε σχεδόν να φωνάξει για να ακουστεί υπό τη σφοδρή νεροποντή. Το γεγονός οτι ο ινδικής καταγωγής ηγέτης αγωνίστηκε να ακουστεί εν μέσω της βροχής και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της αντιπολίτευσης θεωρήθηκε ως σημάδι από τους επικριτές του για την πιθανής μοίρα του Συντηρητικού Κόμματός του στις κάλπες της 4ης Ιουλίου.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryan Air, γνωστή για τις καυστικές της αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν μεταξύ εκείνων που σχολίασαν το απίστευτο σκηνικό της ανακοίνωσης Σούνακ. «Χρειάζεσαι διακοπές, Ρίσι;» η αεροπορική εταιρεία έγραψε στο X.

«Ο Ρίσι Σουνάκ που υψώνει τη φωνή του πάνω από έναν διαδηλωτή που παίζει «Τα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο καλύτερα» στη βροχή συνοψίζει τη Βρετανία», σχολίασε η η χρήστης του X Joanna Hardy.

Τα memes και τα χιουμοριστικά σχόλια εξακολουθούν να πλημμυρίζουν το διαδίκτυο, ημέρες μετά την ανακοίνωση Σούνακ. «Βρέχει; Δεν το πρόσεξα! » φαίνεται να λέει σε μία απο τις αναρτήσεις ο Βρετανός ηγέτης, ενώ πολλοί χρήστες τον μετέτρεψαν σε πρωταγωνιστή γνωστών ταινιών αλλά και γνωστό ρεπόρτερ βρετανικού δικτύου που έκανε ρεπορτάζ υπό βροχή

Το Συντηρητικό Κόμμα (Τόρις) βρίσκονται στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2010. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Ρίσι Σούνακ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ινδικής καταγωγής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι επίσης ένας από τους νεότερους πρωθυπουργούς της χώρας, έχοντας αναλάβει την κορυφαία θέση σε ηλικία μόλις 42 ετών. Είναι παντρεμένος με την Aκσάτα Μέρτι, κόρη του ιδρυτή της Infosys NR Nαραγιάνα Μέρτι και της Σάντα Μέρτι.

Το «Things Can Only Get Better» σημειωτέον κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια το 1993 και το τραγούδι εξακολουθεί να στοιχειώνει το Συντηρητικό Κόμμα. Οι Εργατικοί το χρησιμοποίησαν ως ύμνο κατά την επιτυχημένη προεκλογική τους εκστρατεία το 1997