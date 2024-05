Οι πιο διάσημες σιαμαίες στον κόσμο παντρεύτηκαν: Στγιμιότυπα απο τη μυστική τελετή το 2021

Οι διάσημες σιαμαίες δίδυμες Άμπι και Μπρίτανι Χένσελ μοιράστηκαν για πρώτη φορά τρυφερές φωτογραφίες από τον γάμο τους που έγινε το 2021

Μια από τις πιο διάσημες σιαμαίες στον κόσμο παντρεύτηκε κρυφά πριν από τρία χρόνια. Και πρόσφατα η Άμπι Χένσελ, 34 ετών, από τη Μινεσότα, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Τζος Μπόουλινγκ, 33 ετών, νοσηλευτή και βετεράνο του στρατού το 2021. Οι πρώην σταρ του ριάλιτι του TLC, 34 ετών, μοιράστηκαν αρκετές αναρτήσεις στο TikTok νωρίτερα αυτόν τον μήνα, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής που περιείχε γλυκά στιγμιότυπα από τον γάμο της Άμπι το 2021.

Το στιγμιότυπο της 4ης Μαΐου - το οποίο είχε soundtrack το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ "But Daddy I Love Him" από το νέο της άλμπουμ The Tortured Poets Department - ξεκίνησε με μια λήψη των δύο κοριτσιών με τον Μπόουλινγκ και μία νεαρή νεόνυμφη.

Οι δίδυμες έδειξαν πλατιά χαμόγελα καθώς φορούσαν ένα νυφικό ενώ στέκονταν δίπλα σε έναν χαμογελαστό Μπόουλινγκ, ο οποίος φορούσε ένα γκρι κοστούμι. Εν τω μεταξύ, η παράνυμφος φορούσε ένα κρεμ φόρεμα από δαντέλα και ταφτά ενώ κρατούσε ένα μπουκέτο λουλούδια. Μια άλλη φωτογραφία έδειξε την Άμπι και τη Μπρίτανι να ποζάρουν με το Μπόουλινγκ μπροστά από μια έκθεση με λουλούδια και κεριά. Δύο επακόλουθες φωτογραφίες στο κλιπ του TikTok έδειχναν το τρίο να ποζάρει ξανά μαζί. «#Για πάντα» οι δίδυμες έγραψαν στη λεζάντα του βίντεο.

Αν και ο γάμος της Άμπι και του Μπόουλινγκ πραγματοποιήθηκε το 2021, δεν έγινε γνωστός στο κοινό παρά μόνο τον Μάρτιο του 2024, όταν η Today ανέφερε τα νέα για τον γάμο, επικαλούμενη αρχεία που αποκτήθηκαν.

Η Άμπι και η Μπρίτανι μοιράστηκαν επίσης δύο άλλα στιγμιότυπα στο TikTok την ίδια μέρα, ένα από τα οποία περιλάμβανε μια σειρά από λήψεις τους έξω ενώ μία αντρική φωνή έλεγε: «Σε όλους όσοι παρακολουθούν τη ζωή μου και κουτσομπολεύουν για αυτήν, μην τα παρατάτε. Η δεύτερη σεζόν έρχεται».

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε τις δύο αδερφές να περπατούν μέσα από ένα κατάστημα φορώντας τζιν σορτς, ένα ερυθρόλευκο μπλουζάκι με ρίγες και μαύρες γόβες καθώς ακουγόταν το τραγούδι της Σουίφτ «The Tortured Poets Department», επίσης από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. «#Sisterhoodgoals», έγραψε η Άμπι και η Μπρίτανι στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ως σιαμαίες δίδυμες, η Άμπι και η Μπρίτανι μοιράζονται τα ίδια όργανα κάτω από τη μέση και την ίδια κυκλοφορία του αίματος. Η Μπρίτανι ελέγχει το αριστερό τους χέρι και πόδι, ενώ η Άμπι ελέγχει το δεξί. Έγιναν διάσημες για πρώτη φορά μετά από μια εμφάνιση στο The Oprah Winfrey Show το 1996 και την εμφάνισή τους στο εξώφυλλο του LIFE.

Η Άμπι και η Μπρίτανι δημιούργησαν στη συνέχεια το δικό τους reality show TLC, Abby & Brittany, το οποίο τους ακολούθησε καθώς αποφοίτησαν από το Bethel College της Μινεσότα και ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, σύμφωνα με το Today, είναι δασκάλες στη γενέτειρά τους, τη Μινεσότα.

Οι δίδυμες εθεάθησαν πρόσφατα τον Απρίλιο, όταν φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στη Μινεσότα μετά από μια επίσκεψη σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο. Η διαμαντένια βέρα της Άμπι ήταν ορατή τότε στα πλάνα.