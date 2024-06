Νέες αποκαλύψεις για την οικογένεια Κένεντι, την Τζάκι και τον Ωνάση που σοκάρουν

Νομίζαμε πως γνωρίζαμε τα πάντα μέχρι σήμερα για την οικογένεια των Κένεντι, τον Αριστοτέλη Ωνάση, την Τζάκι και τη μετέπειτα σχέση με τον Έλληνα κροίσο.

Όμως ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 2 Ιουλίου, με τίτλο «Ask Not The Kennedy’s and The Women They Destroyed» αναμένεται να δημιουργήσει πολλά και έντονα σχόλια.

Από τα αποσπάσματα που έχουν ήδη αναρτηθεί στη Daily Mail, αποκαλύπτεται πως η Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι είχε σχέση με τον αδελφό του νεκρού συζύγου της, Ρόμπερτ.

Η σχέση διακόπηκε 5 χρόνια μετρά όταν ο Ρόμπερτ αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Αμερικής αλλά και λίγο πριν δολοφονηθεί και ο ίδιος.

Δεν είναι ξεκάθαρο εάν για αυτήν τη σχέση γνώριζε η σύζυγός του, Ίθελ.

Σύμφωνα με το νέο αυτό βιβλίο, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής είχε συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Έλληνα κροίσο, Αριστοτέλη Ωνάση, στο οποίο υπήρχαν 170 ρήτρες και κανόνες για το πόσο συχνά θα κάνουν σεξ.

Ο Ωνάσης φαίνεται να έδωσε στην Τζάκι ως γαμήλιο δώρο, 3 εκατ. δολάρια συν 1 εκατ. για κάθε της παιδί. Αυτός ήταν και ο λόγος, σύμφωνα με τη συγγραφέα, που ο Ωνάσης αντιμετώπιζε την Τζάκι ως ιερόδουλη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Μία φορά την είχε καλέσει ξαφνικά να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη για να συνευρεθούν. Απλώς για να της υπενθυμίσει τί ήταν.

επίσης, αναφέρεται πως ο Ωνάσης ήταν ένας επιδειξίας που του άρεσε να κάνει σεξ σε δημόσια μέρη, ακόμη και με την Τζάκι.

Επίσης, μία φορά φέρεται να χτύπησε δημόσια την Τζάκι μετά τον θάνατο του γιου του, Αλέξανδρου.

Επιπλέον, γράφει πως ο Ωνάσης ήταν αμφιφυλόφιλος και συνευρισκόταν και με νεαρούς άντρες.

Το βιβλίο αναφέρεται και στο γεγονός πως η Τζάκι μετά τον θάνατο του Κένεντι επισκέφτηκε ψυχολόγο.

Κάποτε η Τζάκι είχε κάνει δίαιτα ασιτίας, με αποτέλεσμα να χάσει 24 κιλά και να καταλήξει στο νοσοκομεία.