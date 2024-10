Γκας Μπιλιράκης στο Newsbomb.gr: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελλάδας»

Ο ομογενής βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, Γκας Μπιλιράκης, έμαθε τα μυστικά της πολιτικής, αλλά και τους τρόπους να υπερασπίζεται τα ελληνικά συμφέροντα και να τιμάει τις ρίζες του από τον πατέρα του, Μάικλ, παλαίμαχο πολιτικό με καταγωγή από την Κάλυμνο. Το 2006 εξελέγη για πρώτη φορά ομοσπονδιακός βουλευτής, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει πολιτειακός βουλευτής στη Φλόριντα από το 1998 μέχρι το 2006.

Επί σειρά ετών διακρίθηκε ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής, της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά και της Επιτροπής Υποθέσεων Βετεράνων, ενώ συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του Κογκρέσου.

Σε κάθε συνέντευξή του, τονίζει την ελληνική καταγωγή του και διατρανώνει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά και τα εθνικά θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Σχολή της Χάλκης.

Δακρύζει όταν ακούει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος, όπως και των ΗΠΑ. Χορεύει ακόμα και τώρα ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, που τους έμαθε όταν ήταν παιδί. Ακούει ελληνικά τραγούδια, εκκλησιάζεται όσο πιο τακτικά μπορεί και έχει μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά του την αγάπη για την Ελλάδα, με τον μεγάλο του γιο να σχεδιάζει να παντρευτεί στη χώρα μας το επόμενο καλοκαίρι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι δικοί του γονείς Μάικλ και Εβελιν Μπιλιράκη, έμαθαν στον ίδιο και τον αδελφό του από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια να τιμάνε και να σέβονται τη χώρα καταγωγής τους, αλλά και τη χώρα στην οποία ζουν και εργάζονται.

Ο πατέρας του σημειωτέον που γεννήθηκε στο «Ελληνικό Χωριό»,

το φημισμένο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα εκλεγόταν για 25 συνεχόμενα χρόνια βουλευτής στο αμερικάνικο Κογκρέσο στη Φλόριντα. Εγκατέλειψε την πολιτική τον Δεκέμβριο του 2007, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον γιο του.

Τo Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον κ. Γκας Μπιλιράκη λίγο μετά το ντιμπέιτ της 10ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις και παρουσιάζει τη συνέντευξη, παραμονές των πιο κρίσιμων ίσως προεδρικών εκλογών στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Του ζητήσαμε αρχικά να κάνει μία αξιολόγηση για το πρώτο προεκλογικό ντιμπέιτ των δύο υποψηφίων προέδρων. Πιστεύει ότι η τηλεμαχία θα μπορούσε να επηρεάσει την ψήφο των αναποφάσιστων, τον ρωτήσαμε.

«Πρέπει να σπεύσουμε μαζικά στις κάλπες»

Νομίζω ότι οι δύο υποψήφιοι παρουσίασαν ένα δραματικά διαφορετικό όραμα για το μέλλον του έθνους μας. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε καλή δουλειά υπενθυμίζοντας στους ψηφοφόρους ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη επί των ημερών του από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν-Χάρις. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών γνωρίζει ήδη ποιον σκοπεύει να ψηφίσει και εναπόκειται σε όλους μας να προσέλθουμε μαζικά στις κάλπες στις 5 Νοεμβρίου, ώστε ο πρόεδρος Τραμπ να επιστρέψει στην εξουσία.

Τι αναμένει οτι θα φέρει στην Αμερική μια δεύτερη θητεία Τραμπ και τι θα μπορούσε να σημαίνει για τη χώρα μια πιθανή νίκη της Κάμαλα Χάρις.

«Ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας του μέλλοντος είναι μια ματιά στο παρελθόν. Ο πρόεδρος Τραμπ θα αποκαταστήσει πολλές από τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες που είχε θέσει σε εφαρμογή για να βοηθήσει την οικονομία της Αμερικής να ευδοκιμήσει, να διατηρήσει την ειρήνη ενισχύοντας τη χώρα μας και να υπερασπιστεί την εθνική μας ασφάλεια, διασφαλίζοντας το κράτος δικαίου και τα σύνορα.

Ένας Λευκός Οίκος με την Κάμαλα Χάρις στο τιμόνι θα σήμαινε περισσότερες αποτυχημένες πολιτικές όπως εκείνες που είδαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από την ανομία στα σύνορα, την αυξημένη εγκληματικότητα και τις κυβερνητικές υπερβολές μέχρι την επέκταση της κυβερνητικής συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, τις αλόγιστες δαπάνες και τηη αδύναμη ηγεσία στη διεθνή σκηνή»

O κ. Μπιλιράκης είναι ανώτερο μέλος της επιτροπής Υγείας και της επιτροπής Επικοινωνιών και Τεχνολογίας του Κογκρέσου και η συνεπής και αφοσιωμένη νομοθετική του δράση οδήγησε στη θέσπιση 75 νομοσχεδίων από το 2015, γεγονός που του προσέδωσε τον τίτλο του πιο αποτελεσματικού νομοθέτη των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα (Most Effective Republican Lawmaker in the State of Florida) από το Πανεπιστήμιο Vanderbilt. Ποια είναι τα σχέδια του για το μέλλον και ποιο το κύριο μέλημά του για τους ψηφοφόρους.

«Θα συνεχίσω να οικοδομώ συναίνεση και να βρίσκω τομείς συμφωνίας ώστε να μπορέσουμε να θεσπίσουμε πολιτικές που θα βοηθήσουν πρώτα απο όλα τους πιο ευάλωτους, όπως ειναι οι ηλικιωμένοι, οι βετεράνοι, τα παιδιά και εκείνοι που δίνουν μάχη με σπάνιες, χρόνιες ασθένειες. Θα συνεχίσω επίσης να πιέζω για τη διασφάλιση των συνόρων, την αποκατάσταση της ατζέντας που δίνει έμφαση στο δόγμα του Τραμπ "Πρώτα η Αμερική" και την επιστροφή σε μία δημοσιονομικά υπεύθυνη διακυβέρνηση»

«Στο καλύτερο επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ»

Τι προβλέπει ο κ.Μπιλιράκης για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Πιστεύω ειλικρινά ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών έχει κουραστεί από τα οικονομικά δεινά που έχει βιώσει ως αποτέλεσμα των αποτυχημένων οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης Χάρις-Μπάιντεν και ανησυχεί για την εθνική μας ασφάλεια. Για αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι βέβαιο οτι θα επανεκλεγεί.

Πώς βλέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην παρούσα φάση. Ποια άποψη επικρατεί στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών για τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

O. κ Μπιλιράκης (αριστερά) στην ορκωμοσία του το 2017 ΑP

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Μια προεδρία Τραμπ θα ενίσχυε περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, υπό το καθεστώς του Ερντογάν, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι είναι ένας αναξιόπιστος «σύμμαχος» όπως θέλει κατά καιρούς να αποκαλείται. Αυτή η ασταθής και αχρείαστη συμπεριφορά δεν πέρασε απαρατήρητη στην Ουάσιγκτον και φωτίζει περαιτέρω τον ρόλο και τη σημασία πιο σταθερών και αξιόπιστων συμμάχων στην περιοχή, όπως η Ελλάδα.

Ποια είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν την ελληνοαμερικανική κοινότητα και πώς σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύετε τις ελληνικές θέσεις στο Κογκρέσο.

Συνέγραψα το νομοσχέδιο για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου και τον Νόμο Αμυντικής και Διακοινοβουλευτικής Σύμπραξης ΗΠΑ-Ελλάδας, τα οποία υπεγράφησαν εξίσου σε νόμο. Και οι δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες ενίσχυσαν την αμυντική εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, υποστηρίζοντας τον ελληνικό στρατιωτικό εκσυγχρονισμό και τις πολυμερείς προσπάθειες ασφάλειας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι ενθουσιασμένος για τις ενεργειακές ευκαιρίες και το αμοιβαίο όφελος για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το εγγύς μέλλον.

«Ο Τραμπ είναι υποστηρικτής της Ελλάδας»

Στο εξής προβλέπω μόνο μεγαλύτερες επενδύσεις και καλύτερο συντονισμό. Τον Νοέμβριο, η ομάδα ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus) φιλοξένησε τον Τζέφρι Πάιατ, υφυπουργό Εξωτερικών για τους Ενεργειακούς Πόρους για να μιλήσει για τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην παγκόσμια ενέργεια και την εθνική ασφάλεια.

Έχω συνεργαστεί μαζί του από τότε που ήταν Πρέσβης στην Ελλάδα για να ενισχύσουμε τους αμερικανικούς δεσμούς με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, γνωρίζοντας ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι τα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη του λιμανιού ήταν κρίσιμα για τα ελληνικά, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν και είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελλάδας, στηρίζοντας ενεργειακά έργα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου ΕastMed, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη μέσω της Κύπρου, της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της ΒΔ Ελλάδας. |Γνωρίζει καλά ότι μια συνδεδεμένη Ανατολική Μεσόγειος θα είχε ως αποτέλεσμα περισσότερη ευημερία, σταθερότητα και ειρήνη. Καθώς μπαίνουμε στο νέο έτος, ελπίζω και ευελπιστώ σε νέα έργα, όπως το EastMed Energy Center, που θα συνεχίσουν αυτές τις διεθνείς προσπάθειες.

Στη συνέχεια του ζητήσαμε να μας μιλήσει για την Ελλάδα και τον τόπο καταγωγής των γονιών του. Πόσο συχνά επισκέπτεται τη χώρα μας και ποιες είναι οι αναμνήσεις από τους Έλληνες προγόνους του.

«Έμαθα από τους προγόνους μου τη σημασία της πίστης και της οικογένειας»

Η οικογένειά μου είναι από την Κάλυμνο. Την επισκέπτομαι, αλλά όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ο μεγάλος μου γιος σχεδιάζει τον γάμο του στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι και ανυπομονώ να επιστρέψω για αυτή την υπέροχη γιορτή. Περνούσα τόσο πολύ χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά μου ως παιδί.

Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου ήταν να δουλεύω μαζί τους στον ελληνικό φούρνο που διατηρούσαν στο Τάρπον Σπρινγκς. Μου δίδαξαν πολλά για τη σημασία της πίστης, της οικογένειας και της ισχυρής εργασιακής ηθικής. Μου έμαθαν επίσης τη γλώσσα και τόσα πολλά για τις ελληνικές μου ρίζες. Είχαν τρομερή επίδραση στην εξέλιξή μου και τα σημερινά μου πιστεύω.

Τέλος μπήκαμε στoν πειρασμό να τον ρωτήσουμε για την προσωπική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί μας ένα στιγμιότυπο, μια προσωπική στιγμή ή μια συζήτηση που δεν γνωρίζουν πολλοί; Ποια είναι η γνώμη του πρώην προέδρου για τους Έλληνες.

Έχει ευνοϊκή εντύπωση για την ελληνική κοινότητα και κατανοεί τη σημασία της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Ελλάδα. Είχαμε πολλές θετικές συζητήσεις για το μέλλον των αμερικανοελληνικών σχέσεων. Είναι ένας προσγειωμένος έξυπνος, ευθύς «σκοπευτής». Ξέρεις ακριβώς πού βρίσκεσαι μαζί του ανά πάσα στιγμή, είναι ειλικρινής και ανεπιτήδευτος και επιπλέον απίστευτα γενναιόδωρος με το χρόνο που σου χαρίζει.