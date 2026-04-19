Ελισάβετ Β': Τα σκάνδαλα που σημάδεψαν την εποχή της, 100 χρόνια από τη γέννησή της
Από το «annus horribilis» μέχρι το Megxit και τις σύγχρονες κρίσεις της μοναρχίας
Η βασιλεία της Ελισάβετ Β΄, η μακροβιότερη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, ταυτίστηκε με τη σταθερότητα και τη θεσμική συνέχεια.
Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της ακλόνητης μοναρχίας, η περίοδός της σημαδεύτηκε από σκάνδαλα και κρίσεις που δοκίμασαν την αντοχή του θεσμού και την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.
Το «φρικτό έτος» που συγκλόνισε το Παλάτι
Το 1992 έμεινε στην ιστορία ως το «annus horribilis» για τη βασιλική οικογένεια. Μέσα σε λίγους μήνες κατέρρευσαν οι γάμοι τριών παιδιών της βασίλισσας: του τότε πρίγκιπα Κάρολος Γ΄ με την Νταϊάνα, του Άντριου και της Άννα. Την ίδια χρονιά, η πυρκαγιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ άνοιξε συζήτηση για τα προνόμια της μοναρχίας και τη χρηματοδότησή της από το δημόσιο.
Η Νταϊάνα, ο Κάρολος και η κρίση εμπιστοσύνης
Η σχέση του Κάρολος Γ΄ με την Νταϊάνα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης μοναρχίας. Οι αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, οι δημόσιες εξομολογήσεις και η έντονη αντιπαράθεση έφεραν το Παλάτι στο επίκεντρο της κριτικής.
Ο θάνατος της Νταϊάνα το 1997 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η αρχική στάση σιωπής της βασιλικής οικογένειας προκάλεσε λαϊκή οργή, αναγκάζοντας τη Ελισάβετ Β΄ να απευθυνθεί δημόσια στους πολίτες σε μια σπάνια τηλεοπτική παρέμβαση.
Η «βόμβα» του πρίγκιπα Άντριου
Στη σύγχρονη εποχή, η πιο βαριά σκιά στη μοναρχία ήρθε από τον Άντριου και τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και η αποτυχημένη τηλεοπτική του συνέντευξη προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.
Η υπόθεση οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τα δημόσια καθήκοντα, πλήττοντας σοβαρά το κύρος της βασιλικής οικογένειας.
Το Megxit και η ρήξη με τον Χάρι
Το 2020, ο Πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, σε μια απόφαση που έμεινε γνωστή ως «Megxit».
Η συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με καταγγελίες για ρατσιστικά σχόλια και έλλειψη στήριξης, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και άνοιξε νέα πληγή στη σχέση της μοναρχίας με την κοινωνία.
Από τη στολή SS στις φήμες για τον Ουίλιαμ
Η νεότερη γενιά της βασιλικής οικογένειας δεν έμεινε εκτός σκανδάλων. Το 2005, ο Πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε σάλο όταν εμφανίστηκε σε πάρτι φορώντας στολή με ναζιστικά σύμβολα, γεγονός που τον οδήγησε σε δημόσια συγγνώμη.
Παράλληλα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε κατά καιρούς στο επίκεντρο φημολογίας σχετικά με την προσωπική του ζωή και τον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον. Αν και οι σχετικές αναφορές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, ανέδειξαν τη διαρκή πίεση που δέχεται η βασιλική οικογένεια από τα μέσα ενημέρωσης.
Μια βασιλεία ανάμεσα σε κρίσεις και αντοχή
Κατά καιρούς, η μοναρχία βρέθηκε αντιμέτωπη με επικρίσεις για οικονομικά ζητήματα, όπως επενδύσεις σε υπεράκτιες εταιρείες και φορολογικές διευθετήσεις. Τα δημοσιεύματα αυτά αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τη διαφάνεια και τον ρόλο του θεσμού στη σύγχρονη κοινωνία.
Παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα, η Ελισάβετ Β΄ κατάφερε να διατηρήσει τη συνοχή της μοναρχίας, ισορροπώντας ανάμεσα στην παράδοση και την ανάγκη προσαρμογής.
Τα σκάνδαλα που σημάδεψαν την εποχή της δεν ανέτρεψαν τον θεσμό, αλλά τον ανάγκασαν να εξελιχθεί. Και ίσως αυτό να αποτελεί και την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη της: μια μοναρχία που, παρά τις κρίσεις, άντεξε στον χρόνο.