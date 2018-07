Λεπτές ισορροπίες ΗΠΑ - Ρωσίας: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στο Ελσίνκι

Σε μια περίοδο που οι σχέσεις Μόσχας - Ουάσινγκτον βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο επίπεδο, η σημερινή (16/07/2018) συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ελσίνκι, σηματοδοτεί σημαντικές πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σημερινή τους συνάντηση οι κύριοι Τράμπ και Πούτιν θα έχουν και κατ' ιδίαν συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή τρίτων.

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε την Κυριακή (15/07/2018) στο διεθνές αεροδρόμιο της φινλανδικής πρωτεύουσας προερχόμενο από τη Σκωτία, όπου ο κ. Τραμπ πέρασε τις δύο προηγούμενες ημέρες πριν από τη συνάντηση αυτή.

Ωστόσο, πριν καλά - καλά ξεκινήσει η συνάντηση, μια συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS «άναψε φωτιές»: Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι «η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι οι εχθροί" των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στη συνέντευξη αυτή, που παραχωρήθηκε το Σάββατο και μεταδόθηκε την Κυριακή (15/07/2018), παραμονή της πρώτης συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία, η ΕΕ και η Κίνα είναι, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, οι «εχθροί» των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς εχθρούς. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, με αυτά που κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την ΕΕ, αλλά είναι εχθρός. Η Ρωσία είναι εχθρός από ορισμένες πλευρές. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, προφανώς είναι εχθρός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές, αυτό δεν σημαίνει τίποτα... Αυτό σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές», σημείωσε σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή του CBS, Face the Nation.

Στον πρόεδρο Τραμπ απάντησε άμεσα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Αμερική και η ΕΕ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όποιος λέει ότι είμαστε εχθροί διαδίδει fake news [ψεύτικες ειδήσεις]», έγραψε στο Twitter ο Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.