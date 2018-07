Τραμπ – Πούτιν: Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί (Vid+Pics)

«Οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειλικρινείς, χρήσιμες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την έναρξη της συνέντευξης τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Ελσίνκι. Οι συνομιλίες μας αντικατοπτρίζουν την επιθυμία μας για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Δείτε ολόκληρη την κοινή συνέντευξη τύπου:

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο στις μεταξύ μας σχέσεις, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για αυτές τις δυσκολίες κι ότι ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τελειώσει. Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, τα παγκόσμια οικονομικά προβλήματα, σημείωσε ο ίδιος.

Είμαστε ικανοποιημένοι με τις συνομιλίες που είχαμε, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκειας της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ.





Οι θέσεις μας δεν συμφωνούν επί όλων των θεμάτων, επιβεβαίωσε ο ίδιος, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε καλό κλίμα. Ελπίζω, είπε ο ίδιος, ότι πλέον κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ΗΠΑ και Ρωσία δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα αλλά κάναμε ένα πρώτο βήμα.

Υπάρχουν οι συνθήκες για μια αποτελεσματική συνεργασία στο θέμα της Συρίας, πρόσθεσε ο Ρώσος ηγέτης.

Αναφορικά με τις εξελίξεις με τη Βόρεια Κορέα, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους δήλωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ασφάλειας του Ισραήλ. Σχετικά με το Ιράν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει τη θέση μας για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ για την Ουκρανία τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να πείσει το Κίεβο να συμμορφωθεί με την ειρηνευτική συμφωνία του Μινσκ.

Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν και το θέμα της φερόμενης ρωσικής ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν αναμείχθηκε ποτέ.



Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε έναν πολύ παραγωγικό διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ καλές.

Ο εποικοδομητικός διάλογος με τη Ρωσία ανοίγει νέους δρόμους για την ειρήνη, τόνισε, λέγοντας χαρακτηριστικά «η σχέση μας έχει αλλάξει». Όπως δήλωσε, μίλησε για αρκετή ώρα με τον Πούτιν για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές. Η διπλωματία, η συνεργασία είναι προτιμότερες από τη σύγκρουση και την εχθρότητα, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν το ξεκίνημα μιας µακρόχρονης διαδικασίας με ισχυρό διάλογο με τη Ρωσία.





Όπως είπε «έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια σπουδαία πράγματα μαζί με τη Ρωσία», σημειώνοντας ότι και οι δύο χώρες ευθύνονται για την κατάσταση της σχέσης τους.

Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία άσκησης πίεσης ενάντια στο Ιράν και δήλωσε βέβαιος ότι ο Πούτιν και η Ρωσία επιθυμούν να δώσουν ένα τέλος στη ταχεία εξάπλωση των πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η έρευνα των αμερικανικών αρχών για τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 είναι μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία συμπαιγνία, «δεν γνωρίζω τον πρόεδρο για να συνεργήσω μαζί του». Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε εκ νέου ότι δεν υπήρχε «καμία συμπαιγνία» στην αμερικανική προεδρική εκστρατεία. «Κέρδισα εύκολα τη Χίλαρι Κλίντον, αυτό που συνέβη με τα emails της Χίλαρι Κλίντον είναι ντροπή», είπε. «Διεξήγαμε μια εξαιρετική εκστρατεία και για αυτό είμαι πρόεδρος», πρόσθεσε.

Λίγο πριν τις 16:30 ώρα Ελλάδος έληξε η κατ΄ ιδίαν συνάντηση στο Ελσίνκι των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Εξερχόμενος της συνάντησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συζήτηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν αποτελεί μια «Πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή. Μια πολύ καλή αρχή για όλο τον κόσμο».

Οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχαν σε δύο γύρους συνομιλιών οι οποίες διήρκεσαν περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Οι συνομιλίες τετ-α-τετ των δύο προέδρων διήρκεσαν περισσότερο από δύο ώρες, ενώ εν συνεχεία στο γεύμα εργασίας που επακολούθησε συμμετείχαν και άλλα μέλη των δύο αντιπροσωπειών. Από ρωσική πλευράς συμμετείχαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ. Από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο, ο σύμβουλος επι θεμάτων εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Τζον Μπόλτον. Οι συνομιλίες αυτές διήρκεσαν περίπου δύο ώρες.

Οι περισσότεροι ξένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την συνάντηση κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι βέβαιοι ότι είδαν τον Αμερικανό πρόεδρο να κλείνει το μάτι στο Ρώσο ομόλογο του, πριν την έναρξη της συνάντησης τους στο Ελσίνκι, παρότι μερικοί συνάδελφοι τους δεν είχαν την ίδια βεβαιότητα.

Η στιγμή που προκάλεσε τις συζητήσεις στο κέντρο τύπου, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο, ήταν εκείνη όταν ο Πούτιν και ο Τραμπ εμφανίσθηκαν ενώπιον των δημοσιογράφων για να κάνουν τις πρώτες τους δηλώσεις πριν την έναρξη των τετ-α-τετ συνομιλιών τους στο προεδρικό μέγαρο του Ελσίνκι. Στο πλάνο της κάμερας στο οποίο απεικονίζεται την εμφάνιση τους αυτή, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κάθεται στα δεξιά του Πούτιν, στρέφει κάποια στιγμή το βλέμμα του προς τον Ρώσο πρόεδρο και μοιάζει σαν να του κλείνει το μάτι.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:10 ώρα Ελλάδας η συνάντηση Κορυφής, ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τούτο, γιατί το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε μέσω Twitter στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σε προηγούμενή ανάρτησή του ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις «είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο».

Στις πρώτες δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες κι έπειτα από μια σύντομη χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφου: «Συνεχάρην τον κ. Πούτιν για το Παγκόσμιο Κύπελλο και για την επίδοση της Ρωσίας στη διοργάνωση. Είδα αρκετούς αγώνες, όλα ήταν όμορφα καμωμένα».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από το εμπόριο μέχρι την Κίνα και τον κοινό μας φίλο τον πρόεδρο Ξι».

«Έχουμε σπουδαίες ευκαιρίες μαζί, δεν τα πάμε καλά εδώ και χρόνια. Το να τα πηγαίνει καλά ο ένας με τον άλλο, είναι καλό πράγμα», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Και κατέληξε λέγοντας: «Ο κόσμος θέλει να μας δει να τα πηγαίνουμε καλά. Κατέχουμε το 90% παγκοσμίως των πυρηνικών όπλων και αυτό δεν είναι καλό».

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν, είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι είναι καιρός να μιλήσουν για τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Ο Πούτιν είπε επίσης ότι θα πρέπει να συζητήσουν δύσκολα πολυεθνικά θέματα.

«Υπάρχουν αρκετά από αυτά για να αρχίσουμε να τους δίνουμε προσοχή» είπε, όντας καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ.

Δείτε το βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ - Πούτιν από το Προεδρικό Μέγαρο του Ελσίνκι:

Λίγο πριν από τις 14:00 ώρα Ελλάδας, οι κύριοι Τραμπ και Πούτιν μπήκαν στο προεδρικό παλάτι του Ελσίνκι, προκειμένου να ξεκινήσουν τις μεταξύ τους επαφές.

Νωρίτερα, το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου προσγειώθηκε το μεσημέρι στο Ελσίνκι, με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας σε σχέση με τον προγραμματισμό, για τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Το επίσημο πρόγραμμα περιελάμβανε μία συνάντηση των δύο ανδρών, παρουσία των διερμηνέων τους, ένα γεύμα εργασίας με τις εκατέρωθεν ομάδες και στην συνέχεια κοινή συνέντευξη Τύπου στις 16:50 ώρα Ελλάδος.

Δείτε το βίντεο με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι

Της σχεδόν πανηγυρικής αυτής δήλωσης, όμως, προηγήθηκε μια συνέντευξη του Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι οι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στη συνέντευξη αυτή, που παραχωρήθηκε το Σάββατο και μεταδόθηκε την Κυριακή (15/07/2018), παραμονή της πρώτης συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Τραμπ είπε ότι η Ρωσία, η ΕΕ και η Κίνα είναι, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, οι «εχθροί» των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς εχθρούς. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, με αυτά που κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την ΕΕ, αλλά είναι εχθρός. Η Ρωσία είναι εχθρός από ορισμένες πλευρές. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, προφανώς είναι εχθρός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές, αυτό δεν σημαίνει τίποτα... Αυτό σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές», σημείωσε σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή του CBS, Face the Nation.

Στον πρόεδρο Τραμπ απάντησε άμεσα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Αμερική και η ΕΕ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όποιος λέει ότι είμαστε εχθροί διαδίδει fake news [ψεύτικες ειδήσεις]», έγραψε στο Twitter ο Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.