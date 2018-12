Ρώμη: «Κίτρινα γιλέκα» για την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης

Στη διαδήλωση που διοργανώθηκε από το συνδικάτο USB και το αριστερό κίνημα Potere al Popolo (Εξουσία στον Λαό), στην οποία μετείχαν και πολλοί μετανάστες, οι μετέχοντες φώναζαν συνθήματα, όπως "Στοπ στον Ρατσισμό" και "Όχι Σαλβίνι".

Ορισμένοι διαδηλωτές φορούσαν "κίτρινα γιλέκα" πάνω στα οποία αναγραφόταν "Get up, Stand up, For Your Rights", σε μια αναφορά στο διάσημο τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ το οποίο ακουγόταν κατά τη διάρκεια της πορείας στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκα, έχει ηγηθεί μιας πιο σκληρής πολιτικής για τη μετανάστευση.

Τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε νομοσχέδιο με το οποίο καθίσταται αυστηρότερη η νομοθεσία για τη χορήγηση ασύλου. Σύμφωνα με τους επικριτές του, με αυτό θα μείνουν χιλιάδες μετανάστες στον δρόμο αφού διωχθούν από χρηματοδοτούμενα από το κράτος κέντρα υποδοχής.