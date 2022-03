Survivor: Το πάρτι με τους Τούρκους, το «καμάκι» Κατσαούνης και η πρώτη υποψηφιοτητα αποχώρησης

Survivor: Γεμάτο συγκινήσεις, «καυτές» σκηνές, γέλιο, χορό αλλά και ένταση το επεισόδιο της Κυριακής

Από όλα είχε το επεισόδιο της Κυριακής για το Survivor: Από την είσοδο των νέων παιχτών μέχρι το πάρτι με τους Τούρκους και την πρώτη υποψηφιότητα για αποχώρηση.

Το επεισόδιο ξεκίνησε «καυτά» με την παραγωγή να μοιράζει αφειδώς πλάνα από τα καλλίγραμμα σώματα των γυναικών του Survivor καθώς το «εισιτήριο» για το πάρτι με τους Τούρκους επέτρεψε σε αρκετούς να χαλαρώσουν.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Σπύρος Μαρτίκας ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει peeling με τη Σοφιάννα να απορεί τι έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον συμπαίκτη της.

Τη δικιά του προετοιμασία για το πάρτι με τους Τούρκους έκανε και ο Γιώργος Κατσαούνης ο οποίος το έριξε σε εντατικό μάθημα αγγλικών καθώς είχε «βάλει στο μάτι» μια κοπέλα. «Excuse me, I remember you. My name is Tsaka Tsoukas, what's your name my fantastic diamond?» είπε ο Τσακατσούκας στον Στάθη Σχίζα και το Twitter «πήρε φωτιά». Ο αγρότης του Survivor, ωστόσο, είχε το νου και στην Μυριέλλα Κουρέντη για την οποία εξέφρασε την ανησυχία του ότι μπορεί να του κάνει «σπάσιμο» στο Greek kamaki.

To επεισόδιο του Survivor είχε και τέσσερις νέες αφίξεις με τους Νίκο Αντωνόπουλο και Νίκο Γιαννή να φτνάουν στην παραλία των διάσημων και τους Στέλλα Ανδρεάδου και Κωνστνατίνο Εμμανουήλ στην παραλία των μαχητών.

Ο Κατσαούνης, μάλιστα, αξιοποίησε την ευκαιρία και ζήτησε από τον Νίκο Αντωνόπουλο μαθήματα χορού και αγγλικών για το πάρτι με τους Τούρκους.

Η υποδοχή, ωστόσο, ήταν επεισοδιακή στην ομάδα των Διασήμων που επέλεξε να κάνει μια φάρσα με… κροκόδειλο στους νέους παίχτες που δεν έγινε δεκτή από τον Νίκο Αντωνόπουλο ο οποίος τραυματίστηκε και έδειξε να ενοχλείται

Πριν, όμως, να βρεθούν οι δυο ομάδες βρεθούν στο συμβούλιο διασκέδασαν στο πάρτι ένωσης των Τούρκων με χορό μέχρι και στη σκηνή στο πλευρό του Τούρκου pop star, Edis.

Όσον αφορά τον στίβο μάχης το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στα μπαράζ με τον Άρη Σοϊλέδη να δίνει τη νίκη στους Μαχητές.

Ακολούθησε η ατομική ασυλία με νίκη της Ναυσικάς για τους Διάσημους οι οποίοι με την ψηφοφορία τους έστειλαν ως πρώτη υποψήφια, για 6η φορά στο φετινό Survivor, την Μυριέλλα Κουρέντη

