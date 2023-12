I’ am a celebrity get me out of here: Πότε τελειώνει το ριάλιτι – Ποιος είναι ο νικητής

I’ am a celebrity get me out of here: Το ριάλιτι του ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία τις επόμενες εβδομάδες



Το πρώτο μισό της σεζόν ολοκληρώνεται και το «I’ am a celebrity get me out of here» αποχαιρετά το κοινό. Αν και τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και οι παίκτες με τον Γιώργο Λιανό είναι ήδη στην Ελλάδα, τα επεισόδια του τελικού θα προβληθούν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Τάσος Ξιαρχό είναι ο νικητής. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή και τη Μένια Κούκου, επιβεβαίωσε διακριτικά την εν λόγω εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, όταν η δημοσιογράφος τον χαρακτήρισε νικητή, «κόμπιασε» και αρκέστηκε να πει μόνο: «Δεν ξέρουμε»…

«Πολύ ζούγκλα. Είναι πολύ σκληρό το ριάλιτι. Ήταν ζούγκλα, δεν βλέπαμε ούτε ουρανό. Ήμασταν όλη μέρα μέσα στη ζούγκλα, πολλή υγρασία, πολλά κουνούπια, πολλές ταραντούλες», είπε

«Είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Σέβομαι την απόφασή του, είναι αξιέπαινη και θέλω να πάω να τον δω», ανέφερε για τον συμπαίκτη του Σταμάτη Γαρδέλη.

«Χαίρομαι που είμαι ένα κομμάτι της Μαρίνας Σάττι, έχει να δώσει πάρα πολλά για την Ελλάδα», είπε για την τραγουδίστρια που την έχει χορογραφήσει.