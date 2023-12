Τελικοί και φινάλε σε σειρές - Τι θα δούμε τον Δεκέμβριο στην τηλεόραση

Πολλά προγράμματα της τηλεόρασης αποχαιρετούν το κοινό τις επόμενες εβδομάδες

Η αντίστροφη μέτρηση για το Β’ μισό της χρονιάς έχει ξεκινήσει και πολλά προγράμματα θα ρίξουν αυλαία μέσα στον Δεκέμβριο για να δώσουν τη σκυτάλη σε νέες σειρές και πρότζεκτ.

Η «Φάρμα» θα χαιρετίσει το κοινό την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει τον νικητή. Μία ημέρα μετά, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, αυλαία θα ρίξει το «Fame Story» με ένα εντυπωσιακό live show. Ο Νίκος Κοκλώνης, αν και σκεφτόταν να ετοιμάσει ένα ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς, δεν μπορεί να προχωρήσει το σχέδιό του καθώς Αντώνης Ρέμος και Ελένη Φουρέιρα θα τραγουδούν μαζί στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται. Έτσι, το μουσικό ριάλιτι θα τελειώσει μία εβδομάδα νωρίτερα με τον Αντώνη να ετοιμάζεται να ανεβάσει στα ύψη τον υδράργυρο της διασκέδασης.

Το «I’ am a celebrity get me out of here» του ΣΚΑΪ ρίχνει αυλαία σε λίγες ημέρες. Αν και τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και οι παίκτες με τον Γιώργο Λιανό είναι ήδη στην Ελλάδα, τα επεισόδια του τελικού θα προβληθούν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου. Το εν λόγω ριάλιτι θα δώσει τη σκυτάλη στο δυνατό χαρτί του καναλιού, «Survivor».

Στο μέτωπο του ALPHA, η κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό» θα ολοκληρωθεί. Η σειρά, σε σενάριο Νίκου Τσιάμη, Νίκου Μήτσα, Παναγιώτη Χριστόπουλου, και σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, είχε από την αρχή προγραμματιστεί για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ρένια Λουιζίδου, Άννη Θεοχάρη, Μένη Κωνσταντινίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέλης Δαούσης, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Κώστας Μαγκλάρας, θα κρατήσουν για λίγο ακόμη συντροφιά στους τηλεθεατές τα βράδια του Σαββάτου, με την 23η Δεκεμβρίου να αναμένεται να προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο.

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, η δραματική σειρά «Ο Γιατρός», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, θα τελειώσει με την προβολή του 16ου επεισοδίου. Για τους φανατικούς του σίριαλ, υπάρχουν σκέψεις για δεύτερο κύκλο καθώς η επιτυχία ήταν μεγάλη.

Στο MEGA, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, το «Milky Way» θα ρίξει τίτλους τέλους αφήνοντας τη δική του σφραγίδα στο μεγάλο βιβλίο της μυθοπλασίας του σταθμού. Αν και η τηλεθέαση δεν ήταν η αναμενόμενη, ο Βασίλης Κεκάτος έβαλε την υπογραφή του σε μία mini σειρά που θα ποθούσαν πλατφόρμες του εξωτερικού.

«Αντίο» θα πούμε και σε κάποιες σειρές της ΕΡΤ1. Συγκεκριμένα, μέσα στον Δεκέμβρη, θα δούμε τα τελευταία επεισόδια του σίριαλ «3ος όροφος» ενώ ο «Όρκος» θα επιστρέψει στις οθόνες μας μετά τις γιορτές για να αποχαιρετίσει οριστικά την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.