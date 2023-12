I’m a celebrity get me out of here: Φίδι τρόμαξε τον Ογκουνσότο - «Πάει μέσα στο παντελόνι!»

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο ζορίστηκε στην τελευταία δοκιμασία στο «I’m a celebrity get me out of here», καθώς ένα φίδι παραλίγο να μπει στο παντελόνι του.

«Πάει μέσα στο παντελόνι!» φώναζε με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Πάτρικ χαλάρωσε», του έλεγε ο παρουσιαστής.