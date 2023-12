Αντρέα Φέι Φρίντμαν: Πέθανε η πιο γνωστή ηθοποιός με σύνδρομο Down

H Φρίντμαν αποκαλούσε το σύνδρομο Down της... «σύνδρομο up»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, στο σπίτι της στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς με σύνδρομο Down, η Αντρέα Φέι Φρίντμαν.



Γνωστή για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Life Goes On», η Φρίντμαν αποκαλούσε το σύνδρομο Down της... «σύνδρομο up».

Όπως αναφέρουν οι New York Times η Αντρέα Φέι Φρίντμαν δεν ήταν σε θέση να μιλήσει τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η Φρίντμαν γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1970 στη Σάντα Μόνικα.

Αποφάσισε να σπουδάσει υποκριτική και φιλοσοφία.



Γνώρισε μεγάλη επιτυχία, το 1992 όταν προτάθηκε για το τηλεοπτικό δράμα «Life Goes On», στο οποίο υποδύθηκε την Αμάντα Σουάνσον, τη σύζυγο του πρωταγωνιστή Τσαρλς «Corky» Θάτσερ, ο οποίος επίσης είχε σύνδρομο Down. Έπαιξε τον χαρακτήρα για δύο σεζόν.

Πολλοί κατέκριναν τη συμμετοχή μιας κοπέλας με σύνδρομο Down στη μαύρου χιούμορ σειρά, που για πολλούς ξεπερνούσε τα όρια, ειδικά με ΑμεΑ.



Η απάντηση της Φρίντμαν ήταν: «Στην οικογένειά μου πιστεύουμε ότι το γέλιο κάνει καλό. Οι γονείς μου με μεγάλωσαν να έχω αίσθηση του χιούμορ και να ζω μια φυσιολογική ζωή».