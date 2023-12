«Γύπας» ο Κωνσταντίνος Βασάλος: Έμαθε ότι η Dua Lipa χώρισε και δεν έχασε ευκαιρία

Τον χωρισμό της Dua Lipa από τον Ρομέν Γαβράς σχολίασαν στο πλατό του «Χαμογέλα και πάλι» και όπως ήταν φυσικό τα βλέμματα στράφηκαν στον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor δεν έχει κρύψει τον θαυμάσμό του και τον «έρωτά» του για τη διεθνή σταρ και όπως φαίνεται... χάργηκε μαθαίνοντας τα νέα του χωρισμού.

«Σίγουρα με θέλει τώρα» είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος δείχνοντας τη φωτογραφία του από το μουσείο της Μαντάμ Τισό που είχε ποζάρει με το κέρινο ομοίωμα της τραγουδίστριας.

«Hello Dua Lipa. I'm Konstantinos from Greece. You are very beautiful and talented. I hope one day to meet you», είχε γράψει ο Κωνσταντίνος Βασάλος στην Ντούα Λίπα.

Το πλατό ξέσπασε στα γέλια διαβάζοντας το μήνυμά του.